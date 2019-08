Tilbage i Brøndby: - Zorniger har skrevet tillykke

Johan Larsson brugte sin sommer i Sverige på at vente på Brøndby. Den 29-årige svenske back kunne have tjent flere penge andre steder, men ville helst tilbage til Vestegnen og var ikke i tvivl, da Brøndby gav ham muligheden

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Det store banner af ham, der prydede det ene hjørne af Brøndby Stadion, er blevet pillet ned.

Det bemærkede Johan Larsson også, da han gik ud til sin første træning på sin nye, gamle arbejdsplads.

- En svinestreg, siger han og slår en latter op.

Dermed afslører han to ting. At han ikke mener det, og at han ikke har glemt de danske gloser.

Den 29-årige svensker nåede da også kun at være væk fra Vestegnen i 255 dage.

Han fik aldrig succes i franske Guingamp og blev løst fra sin kontrakt efter et forsømt forår, der endte med, at han fra tribunen så sin klub rykke ud.

Johan Larsson er tilbage på træningsbanen Brøndby. Han får formentlig nogle kampe i reserveholdsligaen i landskampsspausen. Foto: Jonas Olufson

Sommeren blev brugt i Sverige.

Der var tid til at fordøje den triste franske oplevelse. Tid til en øl og en pølse fra grillen med vennerne, mens han gik og ventede på, at telefonen skulle ringe fra Danmark.

- Men mit mål var hele tiden at komme tilbage hertil. Jeg har været i Brøndby i fire år og har selvfølgelig snakket med dem undervejs. De har også set, at det ikke gik, som det gerne skulle.

- Jeg tænkte, at kom der et tilbud fra Brøndby, var jeg ikke i tvivl om, hvad jeg skulle. Og så var det stort set ligegyldigt, hvad det var. Jeg skulle hertil.

- Så du gik og ventede på, at der kom noget fra Brøndby …

- Ja, det er stort set det, som min sommer er gået med.

- Men som transferfri var der vel også andre muligheder?

- Ja, og jeg er også blevet tilbudt noget, der var meget mere økonomisk givende, end hvad jeg får i Brøndby. Men for mig handler det om at komme tilbage til noget, hvor jeg ved, at her er jeg glad og lykkelig.

- Jeg har set, at nogen skrev, at jeg skulle have krævet 550.000 kr. om måneden, men jeg kan godt sige, at det er meget langt fra det, jeg får.

- Hvorfor kun en kontrakt på fire måneder?

- Det er en stor trup, og du kan ikke bare hente spillere, fordi de tidligere har været her. Men nu dukkede muligheden op, og jeg er glad og taknemlig over, at vi kunne blive enige.

- Så må vi tage den derfra. Jeg vil gerne blive her, og jeg har en periode nu, hvor jeg kan vise mig frem. Jeg føler, at jeg har meget mere at give til Brøndby.

- Skal du ud igen?

- Det er svært at svare på. Som det er nu, bliver jeg gerne i Brøndby i et stykke tid.

- Men det kan gå stærkt i fodbold, og det kan også være, at Brøndby når frem til, at jeg er en gammel mand. Det ved man aldrig.

- Kunne Brøndby være din sidste klub?

- Det er ikke udelukket. Et eller andet sted kunne jeg godt se det. Tidligere var min plan at tage tilbage til Elfsborg og slutte, hvor det hele startede.

- Som 19-årig er det nemt at planlægge alt i forvejen, men jeg er blevet ældre og klogere og har med tiden lært, at det kan være svært.

Sådan så det ud, da Johan Larsson sagde farvel til Brøndby i december. Foto: Jens Dresling

- Hvad fik dig egentlig til at forlade Brøndby i december?

- Det var heller ikke let, men jeg havde været her i fire år og været med til at vinde pokalen. Jeg var kommet til et punkt, hvor jeg tænkte, at det var nu, hvis jeg skulle prøve noget andet.

- Indimellem har du brug for at komme væk fra det, som du har, før du ved, hvad du har mistet, siger Johan Larsson, der nok skal komme op og hænge i fuld figur på Brøndby Stadion igen, hvis han viser den samme energi og dedikation, som gjorde ham til anfører og en af fanfavoritterne på Vestegnen.

Accepterer fransk nederlag

Det startede ellers så godt.

Johan Larsson fik efter skiftet til Guingamp den første ligakamp efter vinterpausen, men det blev også den sidste.

En ligakamp og tre pokalkampe blev totalen i den franske klub, hvor han selv efter et 0-9-nederlag til Paris ikke kom i betragtning til spilletid.

- Jeg vidste godt, at jeg løb en risiko ved at forlade trygheden i Brøndby, men jeg har altid haft den indstilling, at jeg ikke ville fortryde noget, når jeg stopper min karriere.

- Jeg følte, at jeg ville prøve mig af, og tog derned, fordi der var en træner, der virkelig ville have mig.

Eventyret i Frankrig fik ingen happy ending. Larsson røg hurtigt ud i kulden i Guingamp. Foto: Jonas Olufson

- Men hvad gik så galt? Én kamp i ligaen …

- Det er et godt spørgsmål. Det var selvfølgelig noget helt andet, end jeg var vant til, men jeg havde en fin opstart. Men ja, så røg jeg bare ud af truppen. Det var ikke, fordi der skete noget, eller jeg havde spillet en dårlig kamp.

- Hvad tænker du om det?

- Jeg har den holdning, at træneren er også professionel. Det er hans opgave at udtage det bedste hold, og hvis jeg ikke var en af dem, så var jeg ikke med på holdet. Det er det, jeg forholder mig til.

- Jeg er ikke ham, der kommer til at sige, at jeg skulle have spillet alle kampe. Man må acceptere, at indimellem kommer der nederlag og så gå videre derfra.

- Hvornår vidste du, at løbet var kørt for dig?

- Rimelig hurtigt efter jeg var røget ud af truppen. Det var vel i marts. Når man spiller venstre back til træning, kan man godt se, at det er slut. Det var ikke sådan, at jeg gav op på det tidspunkt, men jeg er 29 år og kunne godt fornemme det.

Tillykke fra Zorniger

Johan Larsson har hørt ’velkommen tilbage’ mange gange i denne uge.

Han er vellidt i Brøndby, og blandt personerne, der lykønskede ham med skiftet tilbage til Vestegnen, var hans tidligere træner Alexander Zorniger.

- Vi skriver indimellem sammen, og han har også skrevet og sagt tillykke. Han er en god fyr. Jeg har også fået et super indtryk af Niels (Frederiksen, red.).

- Der er selvfølgelig nogle ting, der er lidt anderledes, end da jeg var her sidst, men det er bare spændende.

Den tidligere kaptajn ser frem til igen at kunne løbe ind på Brøndby Stadion. Foto: Jonas Olufson

- En af de ting, der er anderledes, er, at Kamil Wilczek er anfører nu …

- Og det har jeg det fint med. Jeg behøver ikke at have et anførerbind om armen for at være en leder. Jeg kommer til at være den, jeg er, og jeg skal nok lytte efter, hvad Kamil siger.