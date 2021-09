Tjekkere imponerede over Brøndby-fans

Brøndby holdt torsdag aften Sparta Prag fra fadet og hentede Europa League-gruppespillets første point i en nulløsning på Brøndby Stadion.

Det var småt med chancer, som det danske hold skabte, og det var da også udeholdet, som pressede på til sidst for et vindende mål, men det lykkedes aldrig.

Skuffelsen over ikke at kunne slå gruppens på papiret svageste hold er også stor i Tjekkiet, hvor flere af de nationale medier revser Sparta Prag efter det uafgjorte resultat.

- I den intense atmosfære på Brøndby Stadion lignede Prag slet ikke det dominerende hold, der efter seks runder lå i spidsen i den hjemlige liga. Der var næsten intet tilbage af deres dominerende offensiv.

- Udeholdets offensiv var næsten ikke-eksisterende. De så vildredte ud og mistede mange bolde, skriver journalist Jakub Dvorak for det tjekkiske medie ISport.

Målløs uafgjort er et nederlag

Den gængse holdning i Tjekkiet er, at Sparta Prag tabte to point ved at spille uafgjort.

- Hjemmeholdet skabte ikke noget, men Sparta straffede det ikke og formåede ikke at udnytte de to lovende muligheder. En målløs uafgjort er et nederlag, skriver iDNEZ.

Mediet Aktualne er heller ikke begejstret for Sparta Prag, som kalder det uafgjorte resultat for unødvendigt.

- Bortset fra et par antydninger til chancer viste Sparta Prag meget lidt, medmindre vi taler om antallet af tabte bolde eller unøjagtigheder i slutfasen. Fordi hjemmeholdet ikke viste meget ud over en stor arbejdsmoral, så blødte øjnene til tider, skriver journalist Jiri Skuba, som samtidig revser holdets træner Pavel Vrba for at have en for defensiv tilgang til opgøret.

Fælles for alle tre medier er, at de kun har rosende ord til overs for Brøndbys fans, der skabte en flot og intens atmosfære på Brøndby Stadion.