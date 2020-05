To gode Brøndby-nyheder før testkamp

Tirsdag og onsdag var de fleste af klubberne i Superligaen til coronatest, og nu har den første meldt ud, hvad prøverne viste. Det er Brøndby IF, der på klubbens hjemmeside fortæller, at alle tests var negative.

Dermed kan fodbolddirektør Carsten V. Jensen glæde sig over, at ingen af spillerne eller trænerne i klubben er smittet og dermed ville være nødt til at isolere sig.

- Som en del af protokollen for, at vi nu kan genoptage 3F Superligaen og spille kampe igen, blev vores spillertrup og trænerstab testet for COVID-19 i går. I dag har vi fået svarene, og som forventet er ingen smittet, men det er vigtigt, at vi fortsat opretholder protokollerne i vores dagligdag.

- Fodboldspillere er professionelle idrætsudøvere og var i forvejen vant til en meget struktureret og disciplineret hverdag, så vi har oplevet, at spillerne har været rigtig gode til at tage de nye retningslinjer til sig, så det nu er en mere eller mindre naturlig del af hverdagen, siger Carsten V. Jensen.

Resultaterne betyder, at alle spillere og trænere får lov til at stille op i testkampen mod Lyngby Boldklub klokken 18 torsdag aften.

Netop den kamp har Brøndby udsendt truppen til, og den byder på en god nyhed. Joel Kabongo, der ikke har været i kamp siden april 2019, er udtaget. Til gengæld er Kasper Fisker og Tobias Børkeeiet fortsat skadet.

Hele truppen ser ud som følger.

1. Marvin Schwäbe

16. Michael Tørnes

30. Mads Hermansen

2. Jens Martin Gammelby

3. Anthony Jung

4. Sigurd Rosted

5. Andreas Maxsø

6. Hjörtur Hermannsson

9. Samuel Mraz

11. Mikael Uhre

12. Simon Tibbling

14. Kevin Mensah

17. Andreas Bruus

18. Jesper Lindstrøm

19. Morten Frendrup

21. Lasse Vigen

22. Josip Radosevic

24. Joel Kabongo

25. Anis Slimane

27. Simon Hedlund

28. Anton Skipper

29. Peter Bjur

34. Andreas Pyndt

35. Jacob Rasmussen

37. Emil Staugaard

