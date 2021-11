To gode Brøndby-nyheder

Tre sejre i de seneste tre superliga-kampe har banket selvtilliden i vejret hos de danske mestre fra Brøndby, der for alvor har fundet selvtilliden før de afgørende kampe i Europa League-gruppespillet de kommende uger.

Forud for Europa League-opgøret mod Rangers torsdag er der tilmed rigtig gode nyheder fra Vestegnen.

Både Mads Hermansen og Mikael Uhre er således tilbage på træningsbanen og derfor i spil til opgøret kl.18.45 torsdag aften på Brøndby Stadion, hvor der ventes op imod 20.000 tilskuere.

- Det er meget positivt. For alt tyder på, at Mikael Uhre bliver spilleklar til torsdag. Marko Divkovic gjorde det godt for os i søndags, men det er vigtigt for os at få Uhre klar, fordi han er vores topscorer og har fart, som kan true skotterne, siger Niels Frederiksen til Ekstra Bladet.

Mikael Uhre blev hjulpet fra banen i opgøret mod FCK. Nu ventes han klar til torsdagens Europa League-opgør mod Rangers FC. Foto: Lars Poulsen.

Mikael Uhre forlod banen søndag 24. oktober, da Brøndby vandt 2-1 over FCK. Siden har han siddet ude i pokalsejren mod Aalborg Freja og i søndagens 1-0 triumf mod Viborg

Det er til gengæld tvivlsomt, om Niels Frederiksen sender målmandstalentet Mads Hermansen i kamp allerede torsdag.

- Mads begyndte at træne fuldt med mandag. Nu vil jeg se Mads på træningsbanen de kommende dage, før jeg beslutter mig.

- Han har været ude et par uger, og vi er ikke presset til at bringe ham i spil allerede torsdag.

- Vi har været meget tilfredse med det, vi har set fra Thomas Mikkelsen. Han har set meget stærk ud, pointerer Niels Frederiksen.