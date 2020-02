To meget tæt på - en helt væk

Stolt Bendtner: - Jeg var helt høj

Selv om de ikke har spillet et eneste minut i testkampene i vinterpausen, kan både Hjörtur Hermannsson og Josip Radosevic være tilbage for Brøndby IF, når klubben fra den københavnske vestegn søndag møder fynske OB.

Niels Frederiksen kunne således torsdag fortælle, at de to reelt er i spil til kampen mod Odense-klubben.

Dermed er der et tiltrængt boost til Brøndby, der i Hermannsson får en udmærket breddespiller tilbage, mens Radosevic på sigt ventes at gå tilbage i startopstillingen, hvor han tidligere har været en vigtig brik i Brøndbys 3-5-2 system.

- De er meget tæt på. De deltog i fuld træning i dag - 11 mod 11 - så det er sådan lige en afvejning af, om vi synes, de er klar nok til at være med i kamptruppen på søndag, eller om vi synes, de ikke er. Men de er senest i spil til kampen i Aalborg (23. februar, red.), siger Niels Frederiksen til tipsbladet.dk og forklarer, at det kun er kamptræning, de mangler.

Mens de to er i spil, forventer Brøndby-træneren ikke at se norske Tobias Børkeeiet igen i denne sæson.

- Jeg kan ikke sige så meget andet, end at operationen gik fint, og han fik lavet det, han skulle have lavet. Han har en seks ugers periode her efter operationen, hvor han ikke må lave så meget. Derefter starter genoptræningen. Så det bliver nok føst omkring sommer, siger Niels Frederiksen.

Mens Børkeeiet altså ikke er klar og heller ikke ventes at blive det, lader Anis Ben Slimane til at have en fin mulighed for at få masser af spilletid i dette forår. Den unge midtbanespiller, 18 år, har gjort det fornuftigt i testkampene, og han er en spiller, som Simon Hedlund torsdag roste. Ifølge svenskeren har Slimane imponeret. Der er da også en mulighed for, at han kan være i startopstillingen mod OB.

Mod OB bliver det et interessant taktisk spil mellem to hold, der gerne har mange folk centralt i banen.

- Det kan godt blive et chicken game i forhold til det taktiske. Der er en sandsynlighed for, at det er to hold, der spiller 3-5-2 over for hinanden, og så kan det godt blive en smule låst, men først og fremmest skal vi have energi og intensitet ind i kampen og få dem til at bruge en masse kræfter, for vi føler, vi har overskud på den konto. Lad os se, om ikke vi kan køre dem trætte på et tidspunkt, siger Niels Frederiksen om kampen søndag og forklarer, at han sådan set er ganske tryg omkring sit hold lige nu:

- Jeg er mere tryg nu, end jeg var for halvanden måned siden, hvor vi startede op. Der var jeg måske lidt mere i tvivl om, hvordan vi ville se ud, men jeg synes, vi har set fine ud, og vi har haft mange fine træninger. Vi har spillet nogle okay testkampe, hvis man lige ser bort fra den sidste mod SønderjyskE (Brøndby tabte 1-3, red.). Jeg er lidt mindre usikker nu end for halvanden måned siden.

Foruden Tobias Børkeeiet er Brøndby søndag uden Joel Kabongo og Kasper Fisker, når klubben indleder Superliga-foråret i Odense.

