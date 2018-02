Tøffe advarer om rødt chok: 'Tænk jer om, Brøndby!'

Der er lagt op til en intens gulddans i Herning.

FC Midtjylland og Brøndby buldrer af sted og der var ingen slinger i valsen søndag. På Vestegnen smadrede de blågule Helsingør 6-1, mens midtjyderne hentede en smal 2-1-sejr i Hobro.

Dermed fik begge Superligaens tophold en god optakt til torsdagens mesterskabsbrag på den jyske hede.

Her kan FC Midtjylland udbygge sit forspring til seks point, men Brøndby har også muligheden for at gå forbi midtjyderne med en sejr.

- Det bliver uden tvivl en fed kamp. Nu har Superligaen bøvlet lidt med tilskuertallene, så det er fantastisk med de her kampe, hvor de røde lamper bliver hængt ud.

- Det er de kampe, som Superligaen lever af, siger Ekstra Bladets ekspertkommentator Stig Tøfting, der er imponeret af, hvordan de to hold er startet i 2018.

- Det er usædvanligt, at to hold i Superligaen er inde i så flotte stimer på samme tid. Jeg er imponeret over, at det ikke har været mere synligt, at FC Midtjylland har sagt farvel til tre etablerede spillere og oven i købet slås med skader.

- Brøndby ser skræmmende stærke ud, så jeg er ikke i tvivl om, at vi får en underholdende og målrig kamp. Brøndby kommer ikke til at ændre sin stil. Det er frem over isen.

Marc Dal Hende scorede to gange, da FCM vandt 2-1 i Hobro. Foto: Bo Amstrup/Scanpix 2018

Beder man Stig Tøfting komme med sit bud på resultatet, tøver han ikke.

- 2-2, lyder det fra plæneklipperen, der mener, at netop uafgjort er et resultat, som begge hold kan leve med.

- Men selv hvis FC Midtjylland skulle vinde, er det langtfra afgjort. Brøndby har et på papiret lidt lettere program i de sidste kampe i grundspillet, og så er der stadig to indbyrdes kampe i slutspil.

- Jeg tror ikke, at Brøndby vil være utilfredse med uafgjort, men de har en god chance for at gøre noget her, siger Stig Tøfting.

Hvis Brøndby skal vinde på Heden og bryde den midtjyske stime, vil det dog kræve en ting: At de tænker sig grundigt om.

Her varme FCM op til topbrag med sejr over Hobro:

Hidtil i denne sæson er Brøndbys forsvarere blevet ramt af fire udvisninger, og det har kostet point i tabellen.

- Det er noget, de skal være meget opmærksomme på. Jeg synes, at deres forsvarsspillere har taget nogle store chancer og spillet meget kompromisløst, selv om de allerede havde en advarsel.

- Det er noget, som FCM’s vævre spillere skal forsøge at lukrere på og tvinge Brøndbys større folk ud i farlige situationer, siger Ekstra Bladets ekspertkommentator, der så de blågule hente en storsejr på en noget billig baggrund mod Helsingør.

Teemu Pukki var på pletten, da Brøndby slagtede Helsingør. Foto: Lars Poulsen

Oprykkeren er startet 2018 forfærdeligt, men de helt store konsekvenser har det ikke, og det viser ifølge Tøfting en af svaghederne ved den nye Superliga-struktur.

- Det er frisk nok, at Christian Lønstrup ikke vil gå på kompromis, men det er ikke sundt for spillerne at tabe 6-1 for mange gange.

- I de playoff-kampe, som Helsingør uden tvivl ender i, er de nødt til at tænke på, hvordan de får et resultat. Den filosofi er de nødt til at få ind under huden, hvis de vil overleve som Superliga-hold, siger Stig Tøfting.

Helsingør ligger sidst med 16 point. Det er 37 point færre end FC Midtjylland og 34 point færre end Brøndby.

