Tøffe efter 'kæmpe skandale': - De er nødt til at straffe Brøndby-fans

Det er uacceptabelt, at en Brøndby-fan forsøgte at ramme en Vendsyssel-spiller med en kampbold søndag. En bødestraf må være på trapperne, mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting

Brøndby-fansene skabte søndag eftermiddag en festlig kulisse i Hjørring, da de blå-gule havde fyldt udebaneafsnittet på Energi Nord Arena til bristepunktet.

Men løjerne tog overhånd, da hjemmeholdets Emmanuel Ogude skulle eksekvere et straffespark med godt ti minutter igen. Da nigerianeren gik til bolden, kastede en af Brøndbys medrejsende fans nemlig en kampbold ned mod Vendsyssel-spilleren for at genere ham.

Ogude satte straffesparket ind, selv om han var lige ved at blive ramt af den vildfarne bold.

Se straffesparkshændelsen her:

Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting, mener, at man er nødt til at straffe Brøndby for at danne præcedens i lignende sager.

- Man er nødt til at sidestille det med andet kasteskyts som et æble, en øl eller hvad ved jeg. Jeg ved godt, det ikke er livsfarligt at få kastet en bold på sig, men det kan altså godt gøre ondt, hvis man ikke er opmærksom, siger Stig Tøfting og fortsætter.

- Disciplinærinstansen er nødt til at slå ned på det her, og jeg kan ikke se andre løsninger end en bødestraf. Jeg tror dog ikke, det hjælper det fjerneste, for hvor mange bøder er der ikke givet, fordi fodboldfans bruger pyroteknik eller andet kasteskyts. Der vil altid være en idiot, der kvajer sig, iblandt så mange mennesker.

Emmanuel Igude omsatte straffesparket på trods af chikane. Foto: René Schütze

Selv om der skal statueres et eksempel, mener Stig Tøfting ikke, at der skal være yderligere konsekvenser end en bødestraf i dette tilfælde.

- Hvis man kan finde den tosse, der kastede bolden, så fint. Udeluk ham og så må andre fans tage ved lære af det. Men det er jo ikke sådan, at man rykkede sæder op og tyrede dem efter andre fans, som man desværre så i Parken for noget tid siden.

Brøndby-fansene støttede deres hold i Hjørring. Måske lige en tand for meget. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Hovedpersonen selv, Emmanuel Ogude, sagde til Ekstra Bladet efter søndagens kamp, at han ikke lagde mærke til, der blev kastet en bold imod ham i skudøjeblikket. Vendsyssel-spilleren bemærkede dog, der blev kastet bl.a. en lighter imod ham.

Jens Berthel Askou derimod var rasende over, at hændelsen over hovedet kunne finde sted, og Vendsyssels cheftræner håber, der bliver slået hårdt ned på episoden. Han kaldte efter kampen episoden for en 'kæmpe skandale'.

Læs reaktionerne fra Vendsyssel-lejren herunder.

Se også: Raser over Brøndbys fans: Det er en kæmpe skandale!

Stig Tøfting forstår frustrationerne fra nordjydernes lejr, men minder om, at sådan en situation aldrig må blive en ulempe for det hold, som chikanen går ud over.

- Brøndby kan umuligt vinde noget på, at en fan kaster en bold på banen under en kampsituation. Hvis Ogude havde brændt, så er jeg ikke et sekund i tvivl om, at Mads-Kristoffer Kristoffersen havde dømt omspark. Nu scorede han, og så er der ikke noget umiddelbart problem.

- Det hverken kan eller skal blive en ulempe for sparkeren, der bliver generet. Det er det samme, hvis en modstander løber ind i feltet, før et straffespark. Der dømmer dommeren jo kun omspark, hvis der bliver brændt. Så jeg har svært ved at se, hvad den Brøndby-fan forsøgte at få ud af situationen, siger Stig Tøfting.

Fodboldens Disciplinærinstans oplyser mandag til Ekstra Bladet, at man afventer dommer Mads Kristoffer-Kristoffersens indberetning fra opgøret, inden man tager stilling til, om man vil gå videre med sagen.

