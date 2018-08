'Tøffe' om Brøndby-nedtur: - Alle kan se, at det ikke er godt nok

Brøndby tabte i weekenden for anden Superliga-kamp i træk og fik hård kritik af træner Alexander Zorniger. Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, savner at se Brøndby-stilen fra de to første år under tyskeren

Brøndby-træner Alexander Zorniger har fra første dag i Brøndby haft medvind.

Tyskeren har i den grad selv været med til at skabe den, men nu blæser der måske nye vinde på den københavnske vestegn.

Klubben har meget ukarakteristisk for Zorniger-tiden tabt to Superliga-kampe i træk, og tyskeren var hård i retorikken efter hjemmebanenederlaget mod Esbjerg.

Han var stærkt utilfreds med spillet og såede tvivl om, hvorvidt klubben har spillerne til at spille på den måde, som han ønsker.

- Jeg ved ikke, om det bliver sagt i afmagt, men det var et meget opsigtsvækkende interview. Det er sjældent, at man hører sådan en offentlig svada.

- Han var ikke ude og sætte navn på, men det kan vi selv gætte os til, siger Ekstra Bladets fodboldkommentator, Stig Tøfting, der var på Brøndby Stadion søndag aften som ekspertkommentator for TV3 Sport.

Han tøver ikke med at sætte navn på de spillere, som indtil videre har skuffet i deres nye omgivelser:

- Der er flere, der ikke virker helt trygge. Mikael Uhre ligner et fremmedlegeme på Brøndby-hold, Kopplin greb ikke chancen mod Esbjerg, og Dominik Kaiser har ikke levet op til forventningerne.

- Erceg kan ikke det samme som Pukki, og Radosevic har ikke kunnet tage over efter Christian Nørgaard.

Josip Radosevic har haft svært ved at erstatte Christian Nørgaard på Brøndby-midtbanen. Foto: Jens Dresling

Netop den nyudnævnte landsholdsspiller Nørgaard har været stærkt savnet. Han fik et kæmpe jubelbrøl, da han før kampen mod Esbjerg sagde farvel til tilhængerne.

Hans afløser, kroatiske Radosevic, fremkaldte flere suk end jubelbrøl, da kampen kom i gang.

- Han virker ikke nervøs, og jeg tager hatten af for, at han bliver ved, selv om han laver masser af fejl. Men for mig virker det som lidt for meget muskler og lidt for lidt tanke, siger Stig Tøfting.

Det var stolpe (og overligger) ud for Brøndby, men den vestjyske oprykkers sejr kan ifølge Tøffe ikke kaldes for ufortjent.

De havde også deres store muligheder mod et Brøndby-hold, som Tøfting har haft meget svært ved at genkende i denne sæson.

- Selv de mest inkarnerede Brøndbyfans kan se, at det, de leverer, ikke er godt nok. Tingene sidder ikke lige i skabet.

- Ser man bort fra perioder af hjemmekampen mod FC Nordsjælland og et kvarter efter udligningen i Parken, har de ikke eksekveret Zorniger-stilen.

- Og ser man på deres kampe i Superligaen i denne sæson, har de alle været på vippen, siger Stig Tøfting.

Christian Nørgaard blev hyldet af fans inden kampen mod Esbjerg. Foto: Claus Bech/Ritzau Scanpix.

Brøndby har sagt farvel til profiler som Rønnow, Nørgaard og Pukki, og de kan med en vis ret sige, at det ikke bare lige er at erstatte dem.

- Men det gælder jo også andre klubber. I Zornigers tid har vi snakket om, at der på et tidspunkt ville komme modgang, og den er kommet nu.

- Det er nu, at de skal vise styrken, siger Stig Tøfting, der mener, at Brøndbys vej tilbage til succesen er at få genskabt genpresset.

- I Tyskland ville de kalde kampen mod Esbjerg for ’ein Fehlpass Festival’ (fejlafleveringsfestival, red.). Brøndby skal sætte bolden på spil på den rigtige måde, og det gør de ikke ved at sende den ud over sidelinjen.

- De har ikke brug for mange afbrydelser i spillet. De lever af tempoet, siger Stig Tøfting, der til gengæld er imponeret over Esbjergs præstationer i Superliga-comebacket:

- De har spillet til flere point, end de har fået. De går frisk til opgaven, og jeg er begejstret for Parunashvili på midten. Og så har de fart, og det gjorde ondt på Brøndby.

Esbjerg ligger nummer otte i Superligaen med otte point. Brøndby har to point flere på fjerdepladsen.

