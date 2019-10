Tøffe vender på en tallerken: - Det lå slet ikke i kortene

Da Brøndby for tre uger siden havde tabt til SønderjyskE var det fjerde nederlag i de fem seneste kampe.

En ny krise lurede lige om hjørnet på Vestegnen.

Det fik Stig Tøfting til at betegne Brøndby i top-3, når efteråret er slut, som urealistisk.

To kampe senere efter to sejre over FCK og Lyngby er scenariet ikke længere så urealistisk.

- Fodbold er jo øjebliksbilleder. Og for tre uger siden lå det slet ikke i kortene, at Brøndby skulle befinde sig i den position, klubben er i nu, siger Stig Tøfting.

Men der kom et pludseligt systemskifte, som sikrede to sejre og en målscorer på 6-1.

- Det er tydeligt, at systemskiftet har givet Brøndby den tryghed, som holdet har haft brug for. Kampene er ikke længere så åbne. Men det har vist sig at være fornuftigt med et skifte for Brøndby her og nu.

- Når Brøndby forsvarer ligner det en 5-4-1 formation, og de er blevet svære at skabe chancer mod. Vi så jo før, at der kom løb inde i Brøndbys felt, hvor stopperne ikke vidste, hvem der skulle tage modstanderen. Nu virker det hele mere afstemt, og forsvarerne virker afklarede, vurderer Stig Tøfting.

Kamil Wilczek scorede et bragende hovedstødsmål, da Brøndby vandt 3-0 over Lyngby. Foto: Claus Bech, Ritzau Scanpix.

Wilczek imponerer

Han ser det ikke længere som et urealistisk scenarie at tale om Brøndby som top-3 mandskab, når efteråret er overstået.

- Den side af sagen ligger nu fuldstændig i egne hænder hos Niels Frederiksens tropper, siger Stig Tøfting, der også har hæftet sig ved Kamil Wilczeks fine målform.

- Han er jo et målmonster og 12 træffere i 13 kampe er meget flot. De to scoringer, han lavede mod FCK, gav ham enorm selvtillid. Mod Lyngby var det jo underordnet, hvor bolden lå, så ragede Wilczek bolden til sig, påpeger Stig Tøfting.

Brøndby står med to sejre på stribe, og Niels Frederiksen lagde efter sejren mod Lyngby vægt på, at Brøndby skal ramme en stime af flere sejre nu.

- Hvis Brøndby kan vinde mod en direkte konkurrent i toppen som Randers og siden Silkeborg, så ser det fornuftigt ud. Men jeg kender jo også Brøndbys bundniveau. Det var lavt tidligere på sæsonen, men det virker lige nu fornuftigt, at man ikke forsøger at spille champagnefodbold men i stedet sætter tæring efter næring på grønsværen, påpeger Stig Tøfting.

AGF vandt seks kampe i træk, men har nu tabt de seneste to - mod Randers og Silkeborg. Foto: Henning Bagger Ritzau Scanpix

Typisk AGF

Mange vil sige, at det, der skete i Århus i søndags mod Silkeborg, var typisk AGF. 3-4 nederlag til Superligaens bundprop efter at have ført både 2-1 og 3-2 undervejs.

- AGF fortjener kredit for seks sejre i træk. Men jeg forstår til fulde AGF’s fans, spillere og trænere er frustrerede over at tabe, efter de har lukket fire mål ind.

- Men helt ærligt. De kan kun klandre sig selv for at tabe til Silkeborg. Når man scorer tre mål, skal man ikke tabe en hjemmekamp, mener Stig Tøfting, der synes det har været rart, at hele AGF ikke har løbet rundt med armene over hovedet efter seks sejre i træk.

Nu har alvoren igen ramt Århus. David Nielsens tropper har tabt de seneste to kampe i træk - til rivalerne fra Randers og Silkeborg.

Se også: Brøndby står til ekstra milliongevinst

Se også: Wilczek på pletten igen: Sender Brøndby mod toppen