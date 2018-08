Tøfting revser Zornigers kurs: Det har været ødelæggende for Brøndby

HAR ALEXANDER ZORNIGER fået roterende fis i kasketten? Nej, det har han selvfølgelig ikke, men jeg undrer mig alligevel over tyskeren – og den måde, han roterer sine spillere på.

De flyver ud og ind af holdet – og ændringerne fra kamp til kamp er store. Også for store. Fire-fem-seks ændringer har ikke været noget særsyn, og senest i kampen mod Genk var der også fem ændringer i forhold til kampen mod Esbjerg.

Superliga-starten har været haltende, og inden Esbjerg-kampen sad jeg med en klar fornemmelse af, at Brøndby havde fået flere point, end de havde fortjent.

HELT GRUNDLÆGGENDE har de mange ændringer været ødelæggende for Brøndby, og ja, det kan være nødvendigt at rotere, hvis man står midt i et hårdt program med masser af kampe, men det er slet ikke tilfældet for Brøndby.

De har spillet tre Europa Cup-kampe, og sæsonen er lige gået i gang, så det er forhåbentlig ikke for at spare spillere. Det vil være helt latterligt, hvis den forklaring bliver hevet frem.

Tværtimod burde det have været vigtigt for Alexander Zorniger at have fået noget kontinuitet på holdet og fortsætte det sammentømrede hold fra sidste sæson.

RET BESET KUNNE han have nøjes med at skifte på tre pladser, nemlig målmand, defensiv midtbane og angreb. Her forsvandt Rønnow, Nørgaard og Pukki, mens Marvin Schwabe, Josip Radošević og Ante Erceg er de direkte afløsere.

Det havde også gjort det nemmere for spillere som Kaiser, Kabongo, Uhre og Gammelby at blive sluset stille og roligt ind på holdet, hvis Zorniger havde fortsat med spillerne fra sidste sæson.

Det ser ganske enkelt ud til, at Zorniger famler og leder efter sin ideal-opstilling, og han har ikke før roteret så meget på holdet i sin Brøndby-tid.

Nederlaget til Esbjergs oprykkere gjorde ondt på Brøndby. Foto: Lars Poulsen

havde han fuldstændig styr på startopstillingen gennem hele sæsonen. Der var en eller to ekstra spillere til hver kæde, der kunne komme i spil, men i denne sæson bliver alle kortene kastet på bordet.

Det har skabt usikkerhed på banen, og det har betydet, at Brøndby-spillerne ikke har haft den samme indbyrdes forståelse på banen for, hvordan man skal spille. Det aggressive pres og den hurtige boldomgang er faldet i niveau, mens antallet af fejl er eksploderet i modsat retning.

Efter Esbjerg-nederlaget så Zorniger da også ud, som om han havde bidt i verdens største citron – og her skal han passe på.

JEG KUNNE I HVERT FALD ikke lade være med at tænke på, at han gerne ville tørre tingenes tilstand af på spillerne og klubben.

Han talte også om, at de nye spillere ikke kunne spille det system, han gerne ville ha’. Jamen, hallo! Det er vel ham og Troels Bech, der har hentet spillerne til klubben.

Jeg siger ikke, at han gik over stregen i forhold til sine spillere, men han skal bare huske på, at de spillere, han giver en over nakken på tv, er de samme mennesker, der skal redde hans røv med resultater på banen, når det brænder på.

JEG KAN DA HUSKE fra min egen tid, at villigheden til at løbe en ekstra meter falder voldsomt, hvis træneren går over stregen i forhold til spillerne.

I det hele taget står Alexander Zorniger midt i sin største udfordring som Brøndby-træner. Ja, det tabte mesterskab var et ordentlig drag over nakken, men sæsonen sluttede lige efter, og alle var villige til at kigge frem.

Nu står han med usammenhængende trup, der endnu ikke har taget Zorniger-stilen til sig, og han vil opleve klubber, der ligesom Esbjerg, opdager, at ’hov, så farlige er Brøndby altså heller ikke’, og vil prøve at spille med dem.

AT ZORNIGER STADIG MUKKER over, at Christian Nørgaard blev solgt, er også helt ude i hampen. Sådan er gamet i Danmark.

Her bliver spillere solgt til udlandet, når tilbuddet er godt nok – og det burde tyskeren også vide efter så lang tid i Superligaen, selvom han først føler det på egen krop nu, hvor succesen gør, at Brøndbys spillere er interessante.

Dominik Kaiser er en af de spillere, der ikke er slået til. Foto: Lars Poulsen

Kritikerne af Brøndby vil også kunne spørge, om det bare er nogle udenlandske overskudsvarer, der bliver hentet ind, og det sætter også Zorniger under pres. Tag eksempelvis Dominik Kaiser, som Zorniger har rost og presset for, at Brøndby skulle hente ham. Indtil videre har han slet ikke været god nok, men Zorniger vil gerne have ham til at fungere, og derfor spiller han.

NU VENTER VENDSYSSEL for Alexander Zorniger og Brøndby – og selvom det burde være en overkommelig opgave, så er Brøndby såret. To nederlag i træk i Superligaen og en rundbarbering i Genk trods et par gode perioder må ganske enkelt gøre ondt.

Modgangen har ramt Brøndby, så det er i hvert fald nu, at Zorniger skal bevise, hvad han kan – og hvad han er lavet af.

TØFFES TOP

FCM og FCK. To fremragende resultater på udebane i Europa League gør, at vi kan have forventninger om to hold i gruppespillet. Specielt FCM skal kunne lukke den på hjemmebane, mens FCK stadig har en stor udfordring foran sig.

TØFFES FLOP

Brøndby. Okay, Brøndbys spillestil kan gøre, at man får en ordentlig snitter, men at lukke fem mål ind i den første kamp af to er langtfra godkendt og understreger blot de problemer, Brøndby kæmper med.