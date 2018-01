Topscorer-exit på vej i Brøndby - målmand er også varm

Brøndbys topscorer fra sidste sæson, Teemu Pukki, har kontraktudløb på den københavnske Vestegn efter denne sæson, og det vil sige, at den finske angriber reelt har været fri til at forhandle med andre klubber siden 1. januar.

Om Teemu Pukki har benyttet sig af den mulighed er uvist, men han har i hvert fald forhandlet med Brøndby IF. Og sådan har det været i et stykke tid. Indtil videre er det ikke lykkedes de to parter at finde hinanden, men meget kan ske endnu.

- Teemu Pukkis kontrakt udløber til sommer. Vi har gennem længere tid forhandlet med Teemu. Der er en løbende kontakt, og vi har heldigvis snor til lang tålmodighed og har en åben udveksling af information i forbindelse hermed, siger Brøndby IFs sportsdirektør, Troels Bech, ifølge 3point.dk.

27-årige Teemu Pukki har scoret 45 mål i 113 Superliga-kampe for Brøndby IF, men skal man tro spillerens agent, Teemu Turunen, så er angriberen snart fortid i Brøndby.

- Som det er nu, tror jeg ikke, at han forlænger, men man kan aldrig sige aldrig, og vi må se, hvad der sker i de næste måneder. Vi har en god dialog med Brøndby, og både Teemu og jeg har et godt forhold til klubben. Vi taler løbende, men som det er nu, forlænger han ikke, siger agenten til bold.dk.

Teemu Pukki vil ikke forlænge kontrakten med Brøndby, fortæller spillerens agent. Foto: Jens Dresling

Det mest sandsynlige er dog ikke et salg i januars transfervindue, men derimod et sommerskifte på en fri transfer.

- Jeg kan bekræfte, at der er stor interesse for ham, men vi tager os god tid til at finde den optimale løsning for ham, og jeg kan ikke forestille mig, at han skifter i januar. Hvis Brøndby vil sælge ham og have penge for ham, må de sige det til os, men jeg tror ikke, at det sker, siger agenten, der fortæller, at angriberen gerne vil prøve sig af i en større liga og en større klub.

Brøndby-ejer: Guldet er på vej

Ikke kun Pukki, men også Frederik Rønnow kan være fortid i Brøndby til sommer. Foto: Ernst van Norde

Bagom Zornigers optur: Derfor er han blevet en succes i Brøndby

Også i den anden ende af banen har Brøndby interessante spillere.

Frederik Rønnow afløste Lukas Hradecky i 2013, og tre år senere kan han afløse ham igen. I 2015 var det i Brøndby IF, og i 2018 kan det blive i Bundesliga-klubben Eintracht Frankfurt.

At Frederik Rønnow er på blokken i Eintracht Frankfurt er ikke nogen nyhed, men nu ser det ud til, at hans navn for alvor er blevet varm i Bundesliga-klubben.

Eintracht Frankfurts sportsdirektør, Bruno Hübner, siger til Bild, at der nu kun er tre målmænd tilbage på blokken, som han vil følge tæt i løbet af foråret, og ifølge den tyske avis udgør Frederik Rønnow en tredjedel af trioen.

Bundesliga-klubben forventer at beholde Lukas Hradecky resten af sæsonen, og dermed vil en mulig Rønnow-transfer altså først være aktuel fra sommer. Det passer formentlig perfekt ind i planerne på Vestegnen, da Frederik Rønnow dermed kan spille en rolle i guldkampen i foråret.

Se også: Forskel på svenskere i Brøndby: Derfor fik jeg lov

Se også: Superliga-topscorer afslører: Derfor sagde jeg nej til Brøndby

Superligaen: Sådan handler Brøndby og Lyngby i transfervinduet