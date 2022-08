Trækker op til bud: Stor interesse for Brøndby-stjerne

Brøndby-stjernen Anis Ben Slimane er en særdeles eftertragtet herre ude i Europa, og ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der flere klubber, der står på spring til at afgive et bud på tuneseren

Brøndby IF har haft en meget svingende start på sæsonen og tabte senest 0-2 til Silkeborg.

Niels Frederiksen var klar i mælet efter kampen og råbte på offensiv forstærkning, men måske han i stedet må kæmpe for, at vestegnsklubben holder på en af klubbens offensive spillere.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er der nemlig stor interesse for Brøndbys kreative midtbanespiller, Anis Ben Slimane, der de seneste sæsoner har slået sig fast som en stor profil i Superligaen.

Flere udenlandske klubber skulle allerede have gjort tilnærmelser, og interessen kommer altså fra flere lande.

Lige nu er der konkret interesse fra England, Tyskland, Belgien og Tyrkiet, hvor det er den engelske interesse, der er allervarmest.

Ekstra Bladet kunne tidligere på sommeren fortælle, at Brøndby har lagt et kontrakttilbud klar til deres 21-årige tuneser, men hovedpersonen selv har ikke travlt med at forlænge, da hans navn er varmt efter en god Superliga-sæson og har udsigt til at tilføje et par grader ved en god VM-slutrunde.

Jesper Lindstrøm blev solgt sidste sommer, og nu er det Anis Ben Slimane, der står for skud. Foto: Jens Dresling

Slimane forlængede i samme ombæring som Jesper Lindstrøm sin kontrakt med Brøndby tilbage i 2020 og har nu to år tilbage inden udløb.

Det bliver derfor ikke billigt at hente den teknisk stærke kreatør fri fra Brøndby, og med et VM lige om hjørnet, hvor det forventes, at Slimane skal med i Tunesiens trup, bliver Brøndbys prisskilt på Slimane ikke lavere.

Spørgsmålet bliver derfor, om Brøndby overhovedet vil slippe den kreative offensivspiller i det her vindue.

Brøndby IF solgte sidste sommer Jesper Lindstrøm for godt 52 millioner kroner til Eintracht Frankfurt, og i vinter røg Mikael Uhre og Morten Frendrup for samlet 46 millioner kroner.

Der er gang i svingdøren for de danske klubber, og Ekstra Bladet giver dig her transferplanerne for FC København, FC Midtjylland, Brøndby og AGF.