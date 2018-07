Transfer-bombe: Brøndby henter to nye spillere

Det er tre år siden, at Brøndby sendte den 17-årige angriber Nicolai Laursen til hollandske PSV Eindhoven efter kun ganske få Superliga-kampe for klubben, hvor det blev til mål i debuten mod FC Vestsjælland.

Fredag aften står det fast, at de blågule henter den nu 20-årige angriber hjem fra PSV igen.

- Vi er glade for at have Nicolai tilbage i første omgang godt nok kun på en et års lejeaftale med en købsoption. Nu må vi se, om vi bliver forelsker i hinanden igen, siger Bech til klubbens app.

- Det er super-dejligt at være tilbage Vi har snakket et stykke tid. Det er skønt, siger Laursen.

- Nikolai er en rigtig Brøndby-dreng, der har taget hele turen op fra vores børnehold gennem Masterclass og til debut på Superliga-holdet, og jeg er sikker på at rigtig mange Brøndby-fans glæder sig til at se ham i Brøndby-trøjen igen, lyder det fra sportsdirektør Troels Bech på klubbens hjemmeside.

Laursen er senest kåret til det største talent i den næstbedste hollandske række, hvor han scorede 10 gange for Jong PSV. Brøndby forventer sig særligt meget af hans dybdeløb.

Også midtbanespilleren Josip Radosevic, som de seneste dage har været lanceret som afløser for Christian Nørgaard skifter til Brøndby melder de blågule.

- Han er en dynamisk spiller med udgangspunkt på den defensive midtbane, hvor han spiller med stor beslutsomhed og energi i sit spil både med og uden bold.

Josip har en fortid i Red Bull Salzburg, og han er derfor bekendt med mange dele af vores måde at spille fodbold i Brøndby IF på, lyder det fra Troels Bech på klubbens hjemmeside.

Kroaten får trøje nummer 22 i Brøndby og starter på mandag i klubben.

Opdateres...