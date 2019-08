Travlhed i Brøndby: Henter kaptajnen hjem

Han rejste kvit og frit i vinter til franske Guingamp. Men opholdet i den franske bundklub blev aldrig nogen succes.

Han nåede blot fire kampe i foråret og blev siden fritstillet efter nedrykningen.

Nu er 29-årige Johan Larsson tilbage i Brøndby efter otte måneders fravær. Men i første omgang har han kun fået en aftale, der løber frem til og med nytår.

Brøndby har som sagt fået Johan Larsson kvit og frit, fordi han blev fritstillet i den franske klub efter nedrykningen.

Johan Larsson kan være det, Brøndby har brug for til bagkæden. Den erfarne back, der var anfører før sin afrejse, er en ledertype. Det har holdet manglet i flere kampe.

Under sine fire år på Vestegnen udviklede Larsson sig markant. Udover stærke offensive egenskaber blev han på en gang både en stor lederskikkelse og en fremtrædende stemme i omklædningsrummet.

- Jeg har holdt en lang ferie og er glad for at være hjemme igen, siger Johan Larsson til Brøndby Indefra.

- Da jeg skulle væk, var det en af de sværeste beslutninger. Omvendt var det en af de letteste beslutninger, da jeg skulle hjem igen. Der var slet ingen tvivl hos mig, forklarer han.

Fodbolddirektør Carsten V. Jensen fortæller om tilknytningen af Johan Larsson:

- En tidligere anfører i Brøndby IF, som har bevist sig som en profil i Superligaen og været med til at vinde det første trofæ for klubben i mange år, skal der være plads til i en trup som vores. Johan har fravalgt en række andre muligheder og fulgt sit hjerte og ikke pengepungen, og vi har set en god mulighed for at få en erfaren spiller ind i truppen, der kender klubben og mange af spillerne.

- Timingen er rigtig god for begge parter og med Johan i truppen, vil vi nu have flere muligheder i forsvaret i løbet af efteråret. Johan og vi er enige om at lade kontrakten løbe resten af året, for det giver Johan og os tid til at se, hvilke muligheder det giver os som hold, at han er tilbage i truppen, siger Carsten V. Jensen.

Med Johan Larssons comeback på Vestegnen, kan det ikke udelukkes, at Jens Martin Gammelby skal udlejes eller alternativt sælges.

Brøndby råder lige nu over tre spillere til positionen som højre back, men Kevin Mensah er aktuelt skadet og en spiller som Niels Frederiksen satser på. Til gengæld har Jens Martin Gammelby været ude i kulden. Og lige nu kan det godt virke som om han skal finde en anden klub de kommende dage.

Johan Larsson er ikke i kampform til at spille fra start med blot fire kampe i hele 2019. Han træner med sine nye holdkammerater onsdag.

Tirsdag blev således en travl dag på kontoret for fodbolddirektør Carsten V. Jensen. Udover Johan Larsson blev også Sigurd Rosted hentet til Vestegnen.

