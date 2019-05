Tre mand er ude: Dansker i spil til Brøndby-job

U21-landstræner Niels Frederiksen er en af favoritterne til at overtage trænersædet i Brøndby

Det trækker ud med afgørelsen om, hvem der skal være kommende cheftræner i Brøndby.

Lørdag kan Brøndby spille sæsonens sidste kamp, hvis de ikke besejrer OB. Går spillerne går på ferie umiddelbart efter kampen mod OB, kan det ske uden, at de ved, hvem der bliver klubbens nye cheftræner fra den kommende sæson.

Flere sprang fra

Kasper Hjulmand var hovedmålet. Men det var formentlig en kombination af, at Brøndby blev trætte af at vente, og Kasper Hjulmand måske ikke havde Vestegnen som førsteprioritet der gjorde udslaget i forhold til det mislykkede ægteskab.

Nordmanden Kaare Ingebrigtsen var også kandidat, men han sprang til et kontrakttilbud fra belgiske Oostende.

Schweizeren Rene Weiler, der på mange måder kan minde om Alexander Zorniger, har også været i dialog med Brøndby, men ham valgte Brøndby fra efter få samtaler.

Nu er U21-landstræner Niels Frederiksen, ifølge Ekstra Bladets oplysninger, en af dem, der er tilbage i favoritfeltet som ny cheftræner på Vestegnen.

Der er tilsyneladende stor respekt på Vestegnen for de resultater Niels Frederiksen har skabt med U21-landsholdet de senere år. Frederiksen har bevist, han kan skabe og udvikle et talenthold. Det er i den tråd Brøndby skal videreføres, fordi flere spillere fra Masterclass skal sluses ind på førsteholdet.

Det er dog langt fra sikkert, at Niels Frederiksen ender med at få jobbet, men den 48-årige bankuddannede fodboldtræner er lige nu ét af de mere oplagte bud til at genrejse Brøndby.

Niels Frederiksen (t.h) udtog sin U21 trup til EM-slutrunden i tirsdags. Her ses han med Jonas Wind, Victor Nelsson og Jacob Bruun Larsen. Træneren ville ikke kommentere sin egen fodboldfremtid. Foto: Liselotte Sabroe, Ritzau Scanpix.

Total tavshed

Ekstra Bladet konfronterede Niels Frederiksen med sin trænerfremtid i forbindelse med udtagelsen af U-21 truppen til EM-slutrunden i næste måned.

Skal du være træner i Brøndby?

- Jeg ønsker ikke at deltage i spekulationer om min fremtid. Jeg kan blot sige, jeg har planer om at fortsætte i trænerbranchen. Om det bliver i Danmark eller udlandet, ønsker jeg ikke at kommentere, siger Niels Frederiksen.

Niels Frederiksen har været U21- landstræner siden 2015. Han har været til tre slutrunder med U21-landsholdet. I 2016 ved OL, i 2017 ved EM-slutrunden og igen denne sommer, hvor Danmark også er blandt deltagerne ved EM-slutrunden i Italien.

Niels Frederiksen stopper som U-21 landstræner efter EM-slutrunden. Han har tidligere forklaret, han savner den daglige kontakt med spillerne på træningsbanen, hvor han ad denne vej kan præge et holds udvikling fra uge til uge.

