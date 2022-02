Trods Brøndby-sejr: Utilfreds med spillet

Brøndby fik den ottende sejr i træk. Den niende i de seneste ti via en 1-0-sejr over heroisk kæmpende SønderjyskE, men den blev ikke grundlagt på fornemt spil.

Det blev, hvad man roligt må betegne som en arbejdssejr.

På trods af 11 mod 10 i næsten én time havde Brøndby svært ved at nedbryde SønderjyskE-muren.

- Spillemæssigt var det ikke en præstation til topkarakter. Når det er sagt, så er vi meget glade for de tre point, siger Niels Frederiksen efter den ottende sejr i træk i Superligaen.

Cheftræneren var ikke særlig tilfreds med den tekniske kvalitet og timing i relationer mellem spillerne.

- Vi har en del at arbejde med på træningsbanen, selvom vi vandt.

- Vi vil gerne ud at spille i Europa, men kan vi gøre det bedre, så er det fantastisk. Vi må holde fokus på at gøre vores præstationer bedre, erkender Brøndby-træneren.

Henrik Heggheim blev matchvinder, da Brøndby vandt 1-0 over SønderjyskE. Foto: Lars Poulsen.

Ikke langt derfra stod viceanfører Kevin Mensah, der mest af alt var glad for sejren, men på ingen måder spillet.

- Det hele bliver lidt uforløst. Vi præsterer under niveau og kan ikke tage andet med end sejren.

- Det er klart, at vi må træne lidt på at være bedre til at spille mod et etableret forsvar, siger Kevin Mensah, der søndag kan se frem til en svær udekamp, når Silkeborg venter.

Simon Hedlund spillede i en rolle bag angriberne mod SønderjyskE, men svenskeren virkede ikke helt skarp. Foto: Lars Poulsen.

- Silkeborg er et atypisk oprykkerhold. De spiller på et langt højere niveau end et oprykkerhold. Og de gør det på en positiv måde med angrebsfodbold, masser af boldbesiddelse. Det bliver en hård nød at knække. Vi tror, vi også kan slå dem på søndag, siger Niels Frederiksen, der ikke kan mindes, han har vundet otte sejre i træk som klubtræner på højeste plan.