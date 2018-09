Troels Bech er ikke den eneste: Nu siger en mere op i Brøndby

Brøndby skal ikke kun finde en ny sportsdirektør. Klubben fra Vestegnen skal også på jagt efter en ny team manager til klubbens Superliga-hold.

Mandag formiddag offentliggjorde klubben, at sportsdirektør Troels Bech havde valgt at sige op, men han er ikke den eneste, der har valgt at forlade Brøndby.

Klubbens team manager, Thomas Andersen, skriver på Facebook, at han har sagt op og i lighed med Troels Bech stopper i klubben med udgangen af 2018.

- Jeg har truffet en af de sværeste beslutninger i mit liv, skriver Thomas Andersen, der i sommeren 2015 blev ansat i Brøndby som afløser for Kim Hallberg, der blev elitechef i DBU.

Thomas Andersen har tidligere været ansat i FC Nordsjælland og i DBU og har brugt over 16 år i professionel fodbold.

Men nu er det tid til at prøve noget andet for Andersen, der er ansat som problemknuser på Vestegnen og skal sørge for, at alt omkring Superliga-holdet spiller.

- Nu har jeg besluttet at tiden er inde til at prøve noget nyt, og derfor stopper jeg i BIF med udgangen af 2018. En super emotionel og vanskelig beslutning, men jeg er ikke i tvivl om, at det det rigtige at gøre, skriver Thomas Andersen.

Brøndby skal også finde en ny fankoordinator. På Twitter skriver Lasse Bauer, at han stopper i slutningen af året.

Til dem der måtte have interesse i det, så stopper jeg i Brøndby IF i slutningen af året. Jeg håber I har kunne se en klar forbedring for Brøndby-fans over de sidste 3,5 år. Den næste tid vil jeg finde ud af, hvad jeg så skal lave. Tak for kampen. https://t.co/pPoRDiNL7E — Lasse Bauer (@LBauerDK) 3. september 2018

Troels Bech stopper: Skal selv finde sin afløser i Brøndby

Tidligere landsholdskæmpe tordner: - De burde skamme sig!

Her er Superligaens pletskud og forbiere