Troels Bech stopper i Brøndby

Sportsdirektør Troels Bech stopper ved årets udgang i Brøndby IF.

Det skriver superligaklubben mandag formiddag i en fondsbørsmeddelelse.

Han har opsagt sin stilling, skriver klubben videre.

Bestyrelsesformand Jesper Møller skriver kortfattet, at Bech varetager sin stilling frem til 31. december 2018, hvorefter Troels Bechs arbejdsopgaver i Brøndby IF stopper.

- Brøndby IF er i en kommerciel og finansiel stærkere position, end klubben har været de seneste 10 år. Det har givet mig mulighed for at reflektere over, hvad fremtiden skal bringe for mig, og her har jeg nu besluttet, at det rigtige er at stoppe ved årets udgang, siger han til klubbens hjemmeside.

- Hvad jeg har lært og opnået sammen med mine fantastiske kollegaer i, hvad jeg anser som Nordens største fodboldklub, mere end tre år er noget, som jeg er meget taknemlig og stolt over. Vi har på de fleste sportslige parametre nået de mål, som vi satte os for i Strategi 6.4, hvilket vel og mærket er et eller to år før tiden, lyder det fra Troels Bech.

Arbejdet med at finde hans afløser er allerede begyndt i Brøndby IF.

Bech tager selv del i arbejdet i en gruppe bestående af formand Jesper Møller, næstformand Morten Albæk samt bestyrelsesmedlem og hovedaktionær Jan Bech Andersen.

- Nu begynder vi i bestyrelsen arbejdet med at finde den kommende sportsdirektør, og her vil Troels bidrage væsentligt i vores arbejde. Rollen som sportsdirektør er afgørende for, at vi lykkes med store dele af strategi 6.4, så vi vil bruge den tid, der skal til, for at sikre, at vi finder den helt rigtige kandidat, siger Jan Bech Andersen til klubbens hjemmeside.

Troels Bech har siddet i stillingen siden sommeren 2015. Han kom til jobbet med en fortid som professionel fodboldspiller samt flere trænerjobs i OB, Silkeborg, Esbjerg og FC Midtjylland.

