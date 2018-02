Tvivl om Superliga-premieren: 'Det er bizart'

Brøndbys midtbanegeneral Christian Nørgaard er ærgerlig over, at Lyngby er truet af en konkurs.

Nørgaard har været ungdomsspiller i Lyngby og nåede i 2011 at spille en enkelt officiel fodboldkamp, da han som 17-årig blev indskiftet i en 2-2-kamp mod HB Køge.

Søndag står Brøndby til at skulle spille en superligakamp ude mod Lyngby, men ingen ved, om den kamp bliver spillet.

- Det er lidt bizart. Det er ikke noget, som nogen bryder sig om. Især ikke i Lyngby, som har prøvet det før.

- Og man havde håbet og troet på, at Lyngby havde sat sig i en position, hvor det ikke skulle ske igen, siger Nørgaard.

I ungdomsårene var Nørgaard med til at se Lyngby rykke op og ned fra Superligaen, efter at klubben i 2001 var gået konkurs.

23-årige Nørgaard skiftede i 2012 fra Lyngby til Hamburger SV i Tyskland, inden turen gik til Brøndby i 2013.

Christian Nørgaard jubler efter pokalsejren i Parken, men ingen ved, om Brøndby skal spille på søndag, for Superliga-premieren er i fare. Foto: Lars Poulsen

Den økonomiske krise i Lyngby er smertefuld at følge udefra for den nuværende stamspiller i Brøndby.

- Det gør også ondt på mig. Jeg har brugt mange år i den klub, hvor jeg har spillet og været glad for at være. Jeg ved, hvor god den er for unge spillere til at udvikle sig i.

- Det vil være virkelig ærgerligt, hvis det skulle gentage sig for Lyngby. Det gør også, at vores situation i weekenden ikke er helt afklaret.

- Men vi fokuserer på kampen, som skal vi spille den på søndag, siger Nørgaard.

Lyngby, der i øjeblikket kæmper for at finde en køber til klubben, så spillerne kan få løn, skal efter planen spille mod Brøndby søndag klokken 18.

Lyngby Stadion, hvor der skal spilles Superliga-premiere mod Brøndby på søndag, hvis altså kampen bliver til noget. Foto: Jens Dresling

Situationen mellem konkurstruede Lyngby Boldklub og spillerne har taget en drejning, siden Spillerforeningen fredag fremsatte et såkaldt påkrav til klubben.

I fredags slog Spillerforeningen fast, at påkravet betyder, at Lyngby Boldklub senest tirsdag skal udbetale løn til spillerne, ellers står det spillerne frit for at ophæve deres kontrakter.

Fredag aften tog redningsaktionen i Lyngby dog en drejning, som bestyrelsesformand Torben Jensen mandag løftede sløret for.

En ny, unavngiven Premier League-klub har meldt sig på banen som mulig køber af den konkurstruede klub.

Lyngby har derfor brug for mere tid til at forhandle en eventuel aftale på plads, udtaler Torben Jensen til Ritzau.

Han håber, at Spillerforeningen vil udsætte lønkravet til fredag, men Spillerforeningen og dermed spillerne har indtil videre ikke ønsket at kommentere sagen.

Ifølge Bertel Rasmussen, jurist med speciale i sportsret og forhenværende formand for DBU's disciplinærudvalg, kræver en fristforlængelse, at samtlige spillere siger ja til klubbens forslag.

- Hvis spillerne siger ja til at udsætte deres krav til fredag, så binder de sig alle af aftalen. Dermed kan ingen forhandle kontrakter med andre klubber i mellemtiden, forklarer Bertel Rasmussen.

Vælger spillerne at takke nej til at forlænge fristen, kan de fra og med onsdag ophæve deres kontrakter og indgå aftaler med andre klubber, som Spillerforeningen har meldt ud. Det bekræfter Bertel Rasmussen.

Efter DBU's regler kræver et klubskifte dog en dispensation fra DBU's kontraktudvalg. Det skyldes, at et eventuelt skifte vil finde sted uden for et transfervindue.

Ender det med en konkurs for Lyngby Boldklub, vil det være klubbens anden konkurs i dette årtusind. I 2001 gik Lyngby konkurs, og klubben blev tvangsnedrykket til Danmarksserien med virkning fra sommeren 2002.

