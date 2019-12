Tvunget til regnbuebind: - Jeg kunne ikke lide det

Kamil Wilczek er ikke glad for, at han bliver pålagt danskernes stil

17 mål i 20 kampe er det blevet til for Kamil Wilczek, og dermed er Brøndby-angriberen suveræn topscorer i Superligaen.

Et af målene kom i 2-1-sejren mod AaB i august - en kamp, hvor Wilczek ligesom de øvrige Superliga-anførere bar regnbuebindet for at støtte homoseksuelle.

Men det var ikke med hans gode vilje, afslører han nu i et interview hjemme i Polen.

- I Danmark er beskyttelsen af homoseksuelle på et højere niveau end i andre lande. Det mærkes, og de prøver ofte at påtvinge andre denne stil, siger Wilczek ifølge det polske medie WP Sportowe Fakty.

- Det passer ikke alle, og jeg kan ikke lide at blive pålagt ting. Jeg har mine synspunkter, men det betyder ikke, at jeg kan lide nogle mere end andre, siger Wilczek.

Wilczek mener ikke, at han skal tage noget på for at vise, at han respekterer andre mennesker. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Han føler ikke, at han behøver tage noget på for at vise, hvem han respekterer. Han gjorde en undtagelse, da han tog bindet på.

- Hvis du ikke gør det, vil danskerne gøre dig til en homofob eller en dårlig person. De mener, at du så er uenig i deres tro.

- På et tidspunkt prøvede de at pålægge mig noget. Jeg kunne ikke lide det. Det handlede om et farverigt bind. Jeg har ikke noget problem med det, men jeg kan ikke lide det, når nogen pålægger mig det, siger Wilzcek.

Regnbuebindet kom i anledning af Copenhagen Pride, hvor der blev dannet fælles front mod homofobi og anden diskrimination i dansk fodbold.

