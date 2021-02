Ude i Brøndby-kulden

ANALYSE: Michael Lumb er blevet overhalet af et talent og må vente på Brøndby-debuten, mens Rezan Corlu lige nu ligner taberen i jagten på spilletid på Brøndby-midtbanen

Mens Brøndby for nylig kørte Lyngby over med hele 4-0, sad to af truppens spillere oppe på tribunen pakket ind i tæpper.

De var godt nok klædt i Brøndby-uniformer, men de var ikke en del af truppen.