Ude i lang tid: Brøndby-profil skal opereres

2019 er et overstået kapital for Brøndbys stærke midtbanespiller Josip Radosevic.

Kroaten blev skadet i opgøret mod Randers FC i søndags, og nu har man så fået klarhed over skaden, der viser, at han må sidde ude i en længere periode.

Brøndby skriver på sin hjemmeside i forbindelse med trupudtagelsen til pokalkampen mod SønderjyskE onsdag aften, at Josip Radosevic ikke ventes at komme i aktion igen i 2019.

- Josip Radosevic er ikke med. Den stærke midtbanespiller gik ud med en skulderskade i søndagens sejr på 5-2 over Randers FC. Nu er skulderen blevet scannet, og det viser sig, at en operation er nødvendig. Det betyder, at vi først forventer at se Radosevic tilbage på banen efter vinterpausen, skriver klubben på sin hjemmeside.

I forvejen er Brøndby for tiden uden Simon Tibbling og Tobias Børkeeiet, der begge er skadede, men der er godt nyt for klubben, for Lasse Vigen Christensen vender tilbage i aktion onsdag mod SønderjyskE, efter han har siddet ude i en periode.

Skaderne til midtbanespillerne kan betyde, at Niels Frederiksen må gå væk fra sin 3-5-2 opstilling, for lige nu er der ikke meget bredde centralt på midtbanen. Omvendt kan det også betyde, at folk som Morten Frendrup får flere chancer. Den nye opstilling har i hvert fald fungeret for BIF, der har vundet alle tre kampe, efter de er skiftet til 3-5-2.

Truppen til mødet med SønderjyskE onsdag aften ser i øvrigt således ud:

Marvin Schwäbe

Michael Tørnes

Anthony Jung

Sigurd Rosted

Andreas Maxsø

Hjörtur Hermannsson

Dominik Kaiser

Samuel Mraz

Hany Mukhtar

Mikael Uhre

Johan Larsson

Kevin Mensah

Jesper Lindstrøm

Morten Frendrup

Kamil Wilczek

Lasse Vigen

Simon Hedlund

Anton Skipper

