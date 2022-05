Udebanefans på vej tilbage

- Nu skal vi have snarest mødes med Københavns Politi og Divisionsforeningen, hvor vi skal drøfte om udebanefans ikke skal tilbage i kampene mellem Brøndby og FCK, siger Mogens Lauridsen, politiinspektør hos Vestegnens Politi

Ingen ballade og nul anholdelser!

Søndagens derby mellem Brøndby og FC København stod i skærende kontrast til samme opgør syv måneder tidligere, hvor Vestegnens Politi stod med 61 sager om vold mod politiet, da de to mandskaber mødtes på Brøndby Stadion.

Det var den dramatiske dag i Brøndby, der førte til kravet om at droppe udebanefans i mesterskabsslutspillet. Et krav fra politiet, som Divisionsforeningen ikke kunne modsætte sig.

- Vi synes, det var nødvendigt med en tænkepause for fansene, fordi det vi oplevede i oktober var meget voldsomt. Den vold og ballade vi oplevede, var udslagsgivende for vores beslutning.

Mathias Greve sørgede med sin udligning for, at Brøndby fik det første point i otte kampe. Foto: Lars Poulsen.

- Nu holder vi snarest et møde med Københavns Politi og Divisionsforeningen, hvor vi vil beslutte, om udebanefansene skal tilbage i næste sæson. Jeg vil tro, at det sker til den nye sæson, siger Mogens Lauridsen.

Vestegnen Politi tog ingen chancer søndag, hvor man havde et forholdsmæssigt stort set-up, selv om FCK-fansene havde forbud mod at vise sig i Brøndby. Og de holdt sig også væk. De mange politifolk fik derfor en meget rolig søndag uden den store travlhed.

Mogens Lauridsen påpeger, at politiet vil være klar til at reagere igen, hvis der på ny opstår voldsom ballade mellem de to fangrupperinger.

- Det er klart, at vi må revurdere situationen, hvis volden vender tilbage. Vores opfattelse er, at balladen og volden i forbindelse med fodboldkampe internationalt har været tiltagende efter coronaen. Vi håber og tror, at luften nu er lukket ud af ballademagerne, pointerer han.

Niels Frederiksen var ikke en glad mand undervejs i opgøret mod FCK, men han kunne dog smile til sidst, da Brøndby fik 1-1. Foto: Lars Poulsen.

Brøndbys fans var meget frustrerede på Sydsiden søndag, hvor de i en række bannere gav udtryk for utilfredsheden med politiets beslutning om at droppe udebanefans.

"Forbud og restriktioner understreger, at jeres spidskompetence er inkompetence". Senere kom et nyt banner:

"I dansk politi er det at være fejlfri, når man har sin egen undersøgelseskommission ". Og vreden rettet mod politiet fortsatte fra Sydsiden:

"Stigende klager til DUP (Den uafhængige Politiklagenævn) om politiets disciplin og opførsel. Men historisk lavt antal anholdelser til fodbold og alligevel er fodbold problemet".

- Vi har som politimyndighed ingen holdning til de bannere, som vi så på Brøndby Stadion, siger Mogens Lauridsen.

