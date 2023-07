Udeladt af trup: Brøndby-stjerne forhandler med ny klub

Så sker der noget på Vestegnen.

Mads Hermansen er ikke med i Brøndbys kamptrup i deres træningskamp mod Swansea tirsdag eftermiddag, da han i øjeblikket forhandler med en ny klub.

Det skriver Brøndby på sin hjemmeside.

'Mads Hermansen deltager ikke i dagens træningskamp mod Swansea City, da Mads og Brøndby IF er i dialog med en konkret klub om en eventuel transfer,' skriver klubben.

Mads Hermansen er kommet med ind omkring det danske landshold, hvor han af flere omgange har ageret tredje målmand efter Frederik Rønnow og Kasper Schmeichel. Foto: Jens Dresling

Den landsholdsaktuelle keeper, der bliver 23 år i dag, har været en eftertragtet herre og er blandt andet blevet rygtet til Burnley og Anderlecht.

Brøndby-keeperen har for alvor slået igennem de seneste to sæsoner på Vestegnen, da han overtog buret for Marvin Schwäbe. Og selvom Brøndby ikke har præsteret på højeste niveau, har Mads Hermansen skilt sig ud fra resten med kampvindende præstationer mellem stængerne.

Mads Hermansen, der kom op igennem Brøndbys Masterclass-afdeling, har spillet 70 kampe for Brøndbys førstehold.