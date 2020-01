Udenlandsk støtte: Fingrene væk fra Brøndby!

Rygterne om, at Red Bull er interesseret i at gå ind i Brøndby, er ikke blevet vel modtaget på Vestegnen.

Mange Brøndby-fans har reageret kraftigt på historien, og på Sydsidenbrondby skrev den aktive fanscene tidligere på ugen et åbent brev, hvor fansene meget klart fortalte, hvad de mente:

'Red Bull står for alt det, som vi afskyr'.

Hellere Danmarksserie, lortespillere og ingen penge, end at sælge sjæl, værdier og traditioner for energidrikspenge!!

Der har i ugens løb været protestbannere ved Brøndby Stadion, og fredag aften fik de blågule tilhængere opbakning fra både Dortmund- og Köln-fans.

De to klubber mødtes i Bundesligaen, og begge fangrupper brugte lejligheden til at give deres danske fankolleger moralsk opbakning i kampen mod den østrigske rigmand Dietrich Mateschitz.

Red Bull er i tyske fankredse meget upopulære. De ejer klubben Rasenballsport Leipzig, selvom koncerner egentlig ikke må eje fodboldklubber i Tyskland.

Men Red Bull fik kringlet sig udenom den særlige tyske 50+1-regel (moderklubben skal være i besiddelse af mindst 50 pct. plus en ekstra af stemmeandelene i klubber, der er organisede som et kapitalselskab), og det har gjort klubben upopulær alle andre steder end i selve Leipzig.

Tyske fans viser jævnligt deres foragt over for RB Leipzig, og rygterne fra Danmark gav dem endnu en lejlighed.

Der er et fanvenskab mellem Dortmund og Brøndby, og fra den ikoniske Südtribune har man før støttet Brøndby-fans.

I forbindelse med kampen mod FC Köln kunne man se flere bannere, der støttede Brøndby-tilhængernes sag.

’Altid gul og blå, altid Brøndby IF, aldrig Red Bull’ stod der på det ene, ’Fuck RB!’ lød budskabet på et andet, mens der stod ’finger væk fra Brøndby IF!’ på et tredje banner.

Også på gæsternes afsnit var der et banner, der gav Brøndby-dans opbakning.

Red Bull-milliardær Dietrich Mateschitz fik at vide, at han skulle holde fingrene væk fra Brøndby IF.

Senest har Brøndby-spilleren Kasper Fisker blandet sig i debatten med et tweet om Liverpool, som har en helt klar reference til historien om et muligt Red Bull-indtog i Brøndby.

Det er bestemt ikke utænkeligt, at flere tyske fangrupper vil sende en alt andet end venlig hilsen til Red Bull i forbindelse med lørdagens kampe i Bundesligaen.

Kampen mellem Dortmund og FC Köln endte i øvrigt med en 5-1-sejr til hjemmeholdet efter blandt andet to scoringer af den norske teenagesensation Erlin Braut Haaland.

