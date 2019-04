Udrensningen fortsætter i Brøndby

Helt som ventet forlader målmand Benjamin Bellot superligaklubben Brøndby IF, når hans kontrakt udløber til sommer.

Det skriver Brøndby onsdag på sin hjemmeside.

- Benjamin er en målmand i sin bedste alder, og han skal selvfølgelig spille flere kampe, end vi kan tilbyde ham i Brøndby IF, hvor han står bag Marvin Schwäbe i kampen om spilletid. Derfor giver det god mening for både os og Benjamin, at vores veje skilles til sommer, fortæller sportsdirektør Ebbe Sand.

Benjamin Bellot har været i klubben i to sæsoner og har fået seks kampe.

Han afviser dog allerede at være ude af døren.

- Det er ikke farvel endnu, for vi har stadig meget at spille for i denne sæson, hvor vi vil i pokalfinalen igen og slutte så højt som muligt i Superligaen. Så kan vi sige farvel efter sæsonen, og jeg kommer til at se tilbage på min tid her som en god tid, siger Benjamin Bellot.

Brøndby IF har allerede meddelt, at man ikke ønsker at forlænge kontrakten med Benedikt Röcker.

