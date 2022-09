Udsat for had-beskeder: - Udover min fatteevne

- Uacceptabelt.

Det kalder anfører Andreas Maxsø de hadske beskeder, som Brøndbys nye stjernespiller Nicolai Vallys har modtaget, efter at han onsdag aften skrev under med vestegnsklubben.

Det er kendt, at Vallys kommer fra Østerbro, og at han i løbet af foråret flere gange snakkede pænt om Brøndbys ærkerivaler FC København.

Det er med al sandsynlighed netop det, der har fået en række Brøndby-fans til at reagere meget voldsomt, ved at sende hadske beskeder til 25-årige Vallys på sociale medier.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nicolai Vallys kostede Brøndby hele 22,5 millioner kroner, hvilket gør ham til den anden dyreste spiller i Brøndbys historie. Foto: Linda Johansen

Sportsdirektør Carsten V. Jensen har intet tilovers for de fans, der udsætter Vallys for de voldsomme beskeder.

Annonce:

- Det er simpelthen udover min fatteevne, at man kan få sig selv til at sende så grænseoverskridende og decideret hadske beskeder til en ny spiller i vores klub og samtidig tro, at man kan kalde sig selv for Brøndby-fan, siger CV til Brøndbys hjemmeside og fortsætter.

- Jeg ved, at der i disse uger er påbegyndt en større dialogproces blandt Brøndby-fans anført af Fanafdelingen, om hvilke værdier der knytter sig til at være Brøndby-fan. Og på baggrund af det vi har set i det seneste døgns tid, så kan jeg kun på det kraftigste opfordre til, at man fortsætter denne proces og skruer op for den dialog, for det er der tydeligvis behov for.

Artiklen fortsætter under billedet...

Carsten V. Jensen langer ud efter de Brøndby-fans, der har sendt grimme beskeder til Vallys. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Anfører Andreas Maxsø tager ligeledes kraftig afstand til den behandling, hans nye holdkammerat har fået og kalder det uacceptabelt.

- Det er uacceptabelt, at nogle såkaldte fans tyer til den slags beskeder. Vallys er ligeså meget Brøndby spiller, som jeg og de øvrige spillere i Brøndby IF er.

Artiklen fortsætter under billedet...

Andreas Maxsø forsvarer sin nye holdkammerat. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Annonce:

Brøndby har som følge af de grufulde beskeder afholdt et møde med de aktive fans, heriblandt Alpha og Svinget. Her var der bred enighed om, at de voldsomme beskeder til en spiller, der repræsenterer Brøndby, ikke hører nogen steder hjemme.

Vallys står overfor sin debut på søndag, når Brøndby skal forsøge at tage sæsonens blot tredje sejr i Horsens.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?