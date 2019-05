Udskyder festen: - De får ikke lov foran os

FCK-spillerne er uden tvivl stået friske op søndag morgen - når de vågner mandag morgen, kan det være med alvorlige tømmermænd.

Superligaens tophold kan sikre sig det danske mesterskab i eftermiddag med en sejr på hjemmebane over arvefjenderne fra Brøndby IF. Mindre kan også gøre det, hvis FC Midtjylland snubler mod OB først på aftenen.

Hvis dagen ikke skal ende i guldfest for FC København, er det op til Brøndby-spillerne at aflyse den, og sportsdirektør Ebbe Sand tror på, at de store Carlsberg-flasker forbliver på køl.

- Jeg tror helt sikkert, vi kan drille FC København. Vi spillede en fin kamp mod dem på Brøndby Stadion, og vi viste også gode takter mod FC Midtjylland, så vi har helt sikkert, hvad der skal til. Og så ved alle, at et derby lever sit eget liv, så vi går helt sikkert efter at vinde, siger Ebbe Sand til tipsbladet.dk og tilføjer:

- Og så får FCK heller ikke lov til at feste foran os.

Han medgiver, at de blå-gule briller helst ikke vil overvære rivalernes guldfest, selv om den uundgåeligt vil komme.

- Vi vil selvfølgelig rigtig gerne udsætte FC Københavns guldfejring. De vinder naturligvis mesterskabet, men det skal ikke være søndag. Vi skal vinde kampen, og selvfølgelig mest af alt for vores egen skyld, så vi kan holde os inde i kampen og tredjepladsen, men også den vigtige fjerdeplads, lyder det fra sportsdirektøren, der roser FC København:

- De er nogle fortjente mestre, det er der ingen tvivl om. FCK har været utroligt stabile, og det er overbevisende, som de har hægtet FC Midtjylland af her i slutspillet.

Brøndby IF kommer med et skuffende nederlag på hjemmebane til Esbjerg fB i frisk erindring, så sportsdirektøren forventer, at der kommer andre boller på suppen i søndagens derby.

- Jeg ser meget frem til kampen efter en skidt præstation hjemme mod Esbjerg. Det kan sammenlignes lidt med kampen mod FC Midtjylland, hvor vi også kom med et nederlag mod Esbjerg i rygsækken, men her viste vi en flot reaktion og vandt fortjent. Det var ærgerligt og skuffende den måde, vi tabte på mod Esbjerg. Det var lidt en seks-point-kamp, så det er vi trætte af.

- Vi har manglet stabilitet. Det har været kendetegnende for os, at det har været rigtig godt den ene søndag og rigtig skidt den næste. Det skal vi arbejde på samtidig med, at vi skal have mere kontinuitet. Og så må vi bare erkende, at de mange nederlag til Esbjerg har været rigtig dyre for os, siger Ebbe Sand.

Der er kickoff mellem FC København og Brøndby IF klokken 16.00.

