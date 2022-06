Udtalte sig først til Ekstra Bladet: - Så fanger bordet

Jan Bech Andersen, som er formand i Brøndby IF, udtalte fredag morgen, at der er seriøs interesse for Superliga-klubben i et interview med Ekstra Bladet.

Efterfølgende udsendte Brøndby en selskabsmeddelelse, hvor der stod, at klubben er i dialog med mulige investorer.

Men det er den forkerte måde at gøre det på. Selskabsmeddelelsen skal nemlig komme som det første, ellers er det kurspåvirkende informationer, fortæller Carsten Tanggard, der er professor i finansiering hos Institut for Økonomi på Aarhus Universitet, til DR.

Han vurderer helt konkret, at Brøndby-formandens udtalelser kan have sat gang i markedet.

Da klubben fra Vestegnen udsendte meddelelsen klokken 09.40, var Brøndby-aktien steget med 17,7 procent siden markedets åbning fredag morgen.

Og selvom Jan Bech Andersen understregede, at der intet konkret bud var på bordet, så har Brøndby lavet en fejl ved ikke først at udsende en meddelelse til Fondsbørsen.

- Når først man udtaler sig i medierne, så fanger bordet. Og så kan man ikke dække sig under, at det ikke er konkret. I det tilfælde kunne man i værste fald sprede falske informationer, og det er ligeså slemt, siger Carsten Tanggard således.

Jesper Lau Hansen, der er professor på det juridiske fakultet hos Københavns Universitet, siger til det danske medie, at det kan være strafbart ikke at orientere hele markedet som det første.

Derfor er professoren fra Aarhus Universitet ikke to sekunder i tvivl om, at Brøndby skulle have udsendt selskabsmeddelelsen, inden Jan Bech Andersen udtalte sig til Ekstra Bladet.

DR Sporten har forsøgt at få en kommentar fra Superliga-klubben, men Brøndby har ikke ønsket at udtale sig.

Brøndby går et stort transfervindue i møde - bliv her klogere på, hvor de vil forstærke sig.