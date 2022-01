Uhre og Brøndby enig med udenlandsk klub

Brøndby-tilhængerne kan godt begynde at forberede sig på livet efter Mikael Uhre.

For topscorerens fravær i testkampen mod Lyngby var det første skridt mod et salg.

Således afviste sportsdirektør Carsten V. Jensen kategorisk at kommentere på angriberens fravær i Brøndby-truppen.

Men så kom opdatering fra klubben via deres hjemmeside:

Brøndby og Mikael Uhre enig med udenlandsk klub.

- Brøndby IF har ikke yderligere kommentarer til transferen, før den er færdiggjort, hvilket forventes at ske i den kommende uge, lyder det,

Ingen Uhre--kommentarer fra Carsten V. Jensen. Foto: Kenneth Meyer

Mikael Uhre bombede Brøndby til guld og han har fortsat målhungeren efter sommerpausen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Som Ekstra Bladet forstår det, ser Brøndby positivt på muligheden for et lukrativt salg. Tidligere i vinduet blev en pris på 15 mio. kr. anset for realistisk for angriberen, der har et år tilbage af sin kontrakt.

Nu forlyder det at håbet går på 20 mio. kr.