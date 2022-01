Uhre solgt til USA

Mikael Uhre har været på vej videre i et stykke tid, og nu bekræfter Brøndby, at de er nået til enighed med en udenlandsk klub. Og angriberen er ligeledes enig med klubben, så der mangler kun de sidste formaliteter.

Ekstra Bladet forstår, at den udenlandske klub er MLS-franchiset Philadephia Union.

Brøndby-angriberen var helt ude ude af dagens testkamp, og det skyldtes altså, at man var så langt i forhandlingerne, at risikoen ikke var værd at løbe, da en skade ville knuse overgangen.

Aftalen er af yderst lukrativ karakter for vestegnsklubben. Uhre har 11 måneder tilbaeg af sin Brøndby-aftale, og derfor synes det meget fordelagtigt, at sportsdirektør Carsten V. Jensen har hentet 20 mio. for at sende sin topscorer videre.

Der kan endda komme yderligere fem millioner mere til, hvis det hele går op i en højere enhed for Uhre i USA.

For Brøndby er det gunstigt at sælge til en ikke-europæisk klub, da pengene slet ikke er på samme niveau i Europa for spillere i den aldersgruppe.

Mange interesserede

Den 27-årige frontløber har ikke manglet bejlere, men han har været kræsen og ikke sagt ja til hvad som helst.

Det blev blandt andet nej til Kina og Mellemøsten, da han ikke kunne sig sig selv under de himmelstrøg.

Eventyret i USA bliver karrierens største udfordring for Uhre, der først fik sit endelige Superliga-gennembrud ganske sent, hvor han blev topscorer i Superligaen i Brøndbys mesterskabssæson.

Hovedpersonen er efter Ekstra Bladets oplysninger stadig i Danmark, men snart er han på vej over Atlanten.