Uhres lykkelige besked: Skal være far i julepausen

Mikael Uhre tænker mere på at, han skal være far i julepausen, end hvor han spiller i foråret, fortæller matchvinderen efter sejren over Randers

Det går fuldstændig fantastisk for Mikael Uhre.

Han fik landsholdsdebut for to uger siden, bomber mål ind og kan også se frem til at blive far.

Superliga-topscoreren, der igen blev matchvinder søndag mod Randers, har kontraktudløb om et år og kan blive skudt af i vintervinduet, men han bruger flere kræfter på de lykkelige omstændigheder i privaten.

- Jeg fokuserer bare på at spille fodbold, og så lader jeg mine agenter håndtere alt det udenom. Det fungerer heldigvis ret godt.

- Tænker du nogle gange over, hvor du skal være i foråret? Ikke når du er inde på banen, men når du ligger derhjemme og slapper af?

- For at være helt ærlig så tænker jeg mere på, at julepausen byder på, at jeg skal være far. Det bruger jeg lidt flere kræfter på, vil jeg sige.

- Det betyder sindssygt meget for mig at kunne logge lidt ud det næste stykke tid og så måske fokusere mere på at skulle blive far.

Mikael Uhre har tidligere afsløret på Instagram, at han skal være far. Søndag fortæller han, at der er termin 29. december.

Vil beholde Uhre i Brøndby

På Vestegnen vil Uhres cheftræner naturligvis gerne råde over den målfarlige angriber i foråret.

- Hvis han skal sælges, er det det, han skal, og så må vi løse det. Jeg håber, han bliver, men det er jo ikke noget, jeg styrer alene, siger Niels Frederiksen.

- Jeg blander mig ikke i det. Det er jo CV's butik. Jeg har en forventning om, at CV informerer mig, hvis der sker noget, og lige nu har han ikke informeret mig om noget, så jeg tror faktisk ikke, der sker en skid.

Highlights: Mikael Uhre og Brøndby vinder for sjette Superliga-kamp i træk.

