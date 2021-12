Uhres trumf: Kan skifte til England

Den landskamp, som Mikael Uhre fik i november i Skotland, åbner op for helt nye muligheder for Brøndby-topscoreren

Mikael Uhre har en trumf i ærmet, som han kan smide i vinterens transferpokerspil.

Brøndby-angriberen fik den af Kasper Hjulmand, der allerede har fået en drøm til at gå i opfyldelse for den 27-årige Superliga-topscorer.

Nu kan landstræneren indirekte være årsagen til, at en anden også gør det.

For takket være Hjulmand har Uhre muligheden for at komme til engelsk fodbold.

Forvirret? Forklaring følger her.

Siden Brexit for knap et år siden har det været vanskeligere for danske spillere at få foden indenfor i fodboldens moderland.

For at hente en udlænding skal en engelsk klub have en såkaldt Governing Body Endorsement af det engelske fodboldforbund, FA.

Og det er ikke alle og enhver, der får denne tilladelse.

Der er lavet et sindrigt pointsystem, og som spiller skal man optjene i alt 15 point for at kunne skifte til engelsk fodbold.

Mikael Uhre fik midt i november sin første landskamp, da han i anden halvleg af kampen mod Skotland afløste Andreas Cornelius. Foto: Lars Poulsen

Det er her, at Kasper Hjulmand kommer ind i billedet.

For de 19 minutter, han gav Mikael Uhre i landsholdstrøjen 15. november på Hampden Park i Glasgow, er den farlige sønderjydes adgangsbillet til engelsk fodbold.

Mikael Uhre stod inden landskampen på 14 point, og manglede altså blot ét sølle point for at kvalificere sig til en Governing Body Endorsement.

Han havde ikke udsigt til at kunne hente det i Brøndby-trøjen.

Han kunne til januar meget vel have stået i en situation, hvor døren til engelsk fodbold smækkede i lige i hovedet på ham.

Men takket være de få minutter i rød og hvidt behøver han ikke længere bekymre sig om det.

Danmarks fornemme position på FIFA's verdensrangliste betyder, at blot en enkelt landskamp giver otte point.

Det vil sige, at Mikael Uhre med sin landsholdsdebut hoppede fra 14 til 22 point og uden problemer kan komme til engelsk fodbold.

Brøndby-stjernen har kun godt et år tilbage af sin aftale og vil formentlig være interessant for klubber i The Championship, der har en drøm om at nå playoff.

En pris på cirka to mio. euro (15 mio. kr.) afskrækker dem næppe, og den tidligere Randers FC-angriber Emil Riis har vist vejen i Preston North End.

23-årige Riis er i denne sæson noteret for otte scoringer i ligaen. Han nåede lige nøjagtig at skifte til engelsk fodbold inden Brexit.

Jonas Wind får ingen problemer med at komme ind i England, men spanske Pep Biel har ikke mulighed for et skifte til de britiske øer. Foto: Jens Dresling

Lukket for Biel - men ikke for Wind

FC Københavns Pep Biel løb med titlen, da Tipsbladet kårede efterårets profil i Superligaen.

Den 25-årige spanier har været fremragende, men engelske klubber behøver ikke bruge lang tid på at scoute ham.

Han er end ikke i nærheden af have samlet point nok til, at en potentiel ny klub kan få den såkaldte Governing Body Endorsement og hente ham.

Biel har bare seks point.

Derimod kan holdkammeraten Jonas Wind takket være sin status som landsholdsspiller godt skifte til England.

Den tidligere Celtic-spiller Erik Sviatchenko kan også vende tilbage til de britiske øer, hvis muligheden byder sig.

Takket være masser af minutter i både Superligaen og i Europa League er han lige præcis oppe på de 15 krævede point.

Går FC Midtjylland senere på ugen videre i Europa League, er der yderligere point til ulvenes kaptajn.

Svenske Jens-Lys Cajuste har fået meget sparsomt med minutter for FC Midtjylland i dette efterår, men kan alligevel godt skifte til eksempelvis Brentford i Premier League.

Den 22-årige midtbanespiller har nemlig fået syv landskampe i 2021.

Sverige er blandt de tyve bedste lande på FIFA's verdensrangliste, og Cajustes kampe for Blågult betyder, at han i vinterens transfervindue automatisk vil have adgang til engelsk fodbold.

