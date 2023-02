Under pres for en aftale

Stemningen på Sydsiden var uorganiseret og nærmest ikkeeksisterende, da Brøndby indledte foråret med 5-2 sejr over Horsens.

Brøndby Stadion var slet ikke til at kende. Tamt og til tider lidt kedeligt. Bortset fra det underholdende spil, der foregik på grønsværen.

Fansene kunne høres i perioder, hvor enkelte forsøgte at råbe resten af stadion op. Men det var lidt ligesom en flad fadøl, hvor kulsyren manglede.

Der var mange Brøndby-fans i orange i søndags mod Horsens. Stemningen var tam, fordi der er stemnings-boykot. Her og nu forhandler Fanafdelingen med Brøndby for at få en aftale på plads. Foto: Kenneth Meyer

Hvis stemningen skal tilbage på Brøndby Stadion, skal der en aftale på plads mellem den nye ejerkreds fra GFH og Fanafdelingen.

En aftale, som også dem, der er orange, kan se sig selv i. De par tusind udbrydere var tavse i søndags og begyndte først at synge, da kampen var forbi.

De har lavet en stemningsboykot, indtil der foreligger en afgørelse om Fanafdelingen, og Brøndbys ejere kan komme overens om en aftale.

Annonce:

Som Ekstra Bladet forstår det, har der været heftig mødeaktivitet både søndag og mandag mellem repræsentanter fra GFH og Brøndbys fanafdeling.

- Jeg kan bekræfte, at vi har møder og er i gang med processen sammen med GFH, siger Lars B. Petersen, der er formand i Fanafdelingen.

Fanafdelingen er under pres, hvis de skal fremlægge et færdigt resultat for medlemmerne på generalforsamlingen 9. marts. Så skal en aftale med GFH være forhandlet på plads senest 2. marts.

- Jeg kan ikke sige, om vi når det. Det er heller ikke afgørende.

- Det vigtigste for os er, at vi får den rigtige aftale på plads med et indhold, som både vi og ejerne, GFH, er tilfredse med.

- Når vi det ikke i tide, må vi indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, fordi det er vores medlemmer som har det sidste ord, forklarer Lars B. Petersen.

Annonce:

Han vil på nuværende tidspunkt ikke ind på, hvilke konkrete krav som Fanafdelingen stiller til GFH for at få en aftale på plads. Men det er klart, at Fanafdelingen møder frem med en ønskeseddel.

Under opgøret mod Horsens sad de på øverste afsnit på Sydsiden, hvor de orange klædte fans i hovedtræk ikke sang med, når andre fans forsøgte at få stemningen i vejret på stadion. Foto: Kenneth Meyer

- Vi har fået mange input på det stormøde, vi har holdt. De tanker og idéer har vi med til forhandlingsbordet.

- Jeg synes, vi er i en god proces, men på nuværende tidspunkt kan og vil jeg ikke kommentere på de krav og ønsker, som vi kommer med, siger Lars B. Petersen.

Det bliver udelukkende Fanafdelingens 1500 medlemmer, der kommer til at afgøre, om en aftale med de nye Brøndby-ejere endeligt skal godkendes.

En aftale vil blive fremlagt enten på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, hvor den så kommer til afstemning.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kommer med fem klare krav

Fangrupperingen Familien Brøndby – Bevar Brøndby IF, der er klædt i orange og aktuelt har boykottet stemningen på Brøndby Stadion, har meldt fem krav ud til Brøndbys ejerkreds, GFH.

Det handler om at beskytte og bevare Brøndbys identitet. Og det bliver ikke svært at opfylde for ejerne.

Annonce:

Til gengæld stiller de også krav om, at ejerne ikke løbende hiver penge ud af klubben, fordi de kræver, at eventuelle overskud skal geninvesteres. De må først tjene penge, når de sælger klubben igen.

Under opgøret mod Horsens sad de på øverste afsnit på Sydsiden, hvor de orange klædte fans i hovedtræk ikke sang med, når andre fans forsøgte at få stemningen i vejret på stadion. Foto: Kenneth Meyer

Et andet krav handler om, at de er imod flerklubsejerskab og mener, at Brøndby altid skal handle med fokus på egne interesser.

De vil også have ejernes ord for, at klubben bliver drevet økonomisk forsvarligt med respekt for klubbens fremtid, så man ikke pludselig havner i en kritisk økonomisk situation, hvis ejerne pludselig er væk igen.

Endelig er det et krav, at GFH ikke skal medvirke til at støtte mulige lukkede og private ligaer, som vi har set med forsøget Super League for de største europæiske klubber.