Ung målmand forlader Brøndby

Den bare 19-årige Jacob Pryts har været hele vejen igennem Brøndby IF’s masterclass, men nu har målmanden valgt at forlade klubben fra Vestegnen.

I stedet skal Pryts fremover tørne ud for Næstved, der i denne sæson har haft glæde af Brøndby IF’s Viktor Anker i målet. Den talentfulde målmand har nemlig et ønske om at spille mere, og det var der ikke udsigt til i Brøndby IF.

- Jacob er en talentfuld målmand, som vi har været meget glade for at have i Brøndby IF. Han har altid leveret upåklageligt på banen og til træning. Nu er han blevet sulten efter mere spilletid for at udvikle sig yderligere og for at få muligheden for at blive fast mand i en startellever i en seniortrup. Derfor har vi accepteret et ønske fra Jacob om at måtte skifte til Næstved Boldklub, forklarer sportsdirektør Troels Bech til Brøndby IF’s hjemmeside.

Pryts ser frem til at komme til Næstved, men han forklarer også, at det er en vemodig afsked med barndomsklubben.

- Jeg var i foråret udlejet til Næstved Boldklub, så jeg kender klubben, og de kender mig. Det er en klub, hvor jeg får alle muligheder for at tage næste skridt i min udvikling og hjælpe dem med at rykke op i Nordic Bet-ligaen.

- Brøndby IF er min klub, og jeg kommer til at savne alle i og omkring klubben, men jeg er også nødt til at se på min egen udvikling, og skal jeg tage det næste skridt i den, kræver det fast spilletid og ikke kun træning - selv om den har været på rigtig højt niveau herude, forklarer Pryts.

Jacob Pryts skifter til Næstved ved årsskiftet.

Så travlt bliver januar-vinduet: Der er lagt op til et forholdsvis roligt vindue for sportsdirektør Troels Bech. Han kan i stedet fokusere kræfterne på sommervinduet, hvor han allerede nu skal ud at finde afløsere for Frederik Rønnow og formentlig Teemu Pukki, der står med kontraktudløb om blot ét halvt år.

