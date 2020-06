Ungt sats - intet problem

I efteråret trådte teenageren Morten Frendrup ind på den store scene i Parken og leverede varen. På alle måder bestod han den svære test.

Mentalt, fysisk og ikke mindst spillemæssigt. Ingen kunne se, at midtbanespilleren blot var 19 år, da han viste sig frem på den største danske fodboldscene.

- Hvis du som ungt talent kan steppe op og præstere på et højt niveau i de intense kampe mod FCK, så kan fremtiden se meget spændende ud, vurderer Martin Retov, der er assisterende træner i Brøndby.Foto: Lars Poulsen

Kampe med vital betydning

Nu står en ny Brøndby-teenager, Anis Ben Slimane, foran sit første møde med rivalerne fra FC København. Det sker søndag på Brøndby Stadion, hvor flere andre unge stjernefrø har minderige oplevelser fra de opgør.

- Hvis du som et ungt talent både spillemæssigt og mentalt er i stand til at markere dig i de opgør, vil jeg sige fremtiden ser spændende ud. Det er i den slags opgør, man kan se, hvor langt de er kommet udviklingsmæssigt, siger Martin Retov, der er assisterende træner i Brøndby.

De kampe mod FC København er nemlig noget ganske særligt. Det er de eneste kampe i Superligaen med international atmosfære og en intensitet, der når et europæiske niveau.

Det er gået stærkere end forventet for 19-årige Anis Ben Slimane, der debuterede i forårspremieren og siden har været en fast del af Superligamandskabet.

Men et opgør mod rivalerne skal han prøve for første gang.

- Selvfølgelig skal de have lov at være spændte, nervøse til de kampe. Siden er det sjovt at se, om de mentalt kan klare opgaven. Om de kan holde hovedet koldt, når de står i de kampe, hvor presset er større, og intensiteten er meget højere, siger Martin Retov.

Han var med i maj 2005, da en ung Daniel Agger optrådte for første gang på Brøndby Stadion i et opgør i Superligaen mod FCK. Den 21-årige Agger skrev sin ind i historiebøgerne med 1-0 scoringen i den historiske 5-0 sejr.

- Det er slet ikke noget problem at satse på de unge spillere. Det er ikke afgørende, om de er 17 eller 20 år, hvis de har de karaktertræk, vi sætter pris på og kan træffe de rigtige beslutninger under pressede situationer, forklarer Martin Retov.

Anis Ben Slimane debuterede i forårspremieren mod OB. Siden har han været en del af Brøndbys kamptrup. Søndag kan han spille sit første opgør mod FCK på Brøndby Stadion. En prøvelse om han som et ungt talent kan vokse i den slags kampe. Foto: Lars Poulsen

Kan give et boost

Han har både som aktiv og i sin trænerrolle oplevet, at gode præstationer i de store FCK-kampe giver et kæmpe boost til de unge spillere efterfølgende.

- Hvis du som et ungt talent præsterer i de kampe, kan vi som trænere mærke det på træningsbanen. Hovedet er hævet lidt mere, og de har en god fornemmelse i kroppen, påpeger han.

For Brøndby er signalet om egne, talenter vigtigt. Men de skal ikke spille for enhver pris, mener Retov.

- De skal gøre sig fortjent til at spille. De skal ikke bare spille, fordi de er unge og vores egne talenter. Kun præstationerne er afgørende, uanset hvor gamle de er, siger han.