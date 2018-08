Ups! Billetsvipser i Brøndby: Blander belgiere sammen

Hvad er forskellen på Genk og Gent?

De fleste vil nok svare et enkelt bogstav. Men ét bogstav gør en stor forskel. Især hvis man spørger tilhængerne af de to belgiske klubber.

Brøndby skal op mod den ene senere på ugen i Europa Leagues playoff-runde. Klubben fra Vestegnen møder Genk på udebane, og omkring 700 blå-gule fans ventes at tage turen til Belgien for at støtte deres helte.

Forhåbentlig kommer de alle til Luminus Arena i tide og kigger ikke for meget på deres billet under rejseplanlægningen.

For på nogle af tilhængernes billetter står, at de skal en tur til Gent!

En menneskelig fejl - og hvem har i tidens løb ikke fået blandet Genk og Gent sammen - betyder, at nogle billetter har fået det forkerte klubnavn. KRC Genk er blevet til KRC Gent.

Efter planen skulle Brøndby ifølge Ekstra Bladets oplysninger have modtaget billetterne til udebaneafsnittet på Lumnius Arena i weekenden.

Men da billetterne søndag eftermiddag stadig ikke var dukket op, og sæsonkortholdere begyndte at stille sig i kø ved billetskuret foran Brøndby Stadion, valgte Brøndby for at redde situationen at lave billetvouchers, som senere kunne ombyttes.

Godt tænkt, men desværre nåede voucheren ikke en tur igennem korrekturen, og nogle Brøndby-fans har derfor fået billetvouchers til KRC Gent-Brøndby IF…

Billetterne fra Genk er kommet. Info omkring ombytning følger i morgen. #Brøndby #eldk — SLO Brøndby IF (@SLO_BrondbyIF) August 20, 2018

KAA Gent spiller faktisk hjemme torsdag aften i Europa League, men det er ikke Brøndby, der er modstanderen.

Gent, der vandt mesterskabet i 2015, møder franske Bordeaux. Et par timers kørsel længere vestpå møder KRC Genk samtidig Brøndby.

Og det var Genk. Med k.

Se også: 'Tøffe' om Brøndby-nedtur: - Alle kan se, at det ikke er godt nok

Se også: Brøndby-ejer varsler nye indkøb inden deadline

Panik før lukketid: Det skal Brøndby gøre, før vinduet lukker