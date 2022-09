Ups! Ny Brøndby-stjerne elsker Sektion 12 og Parken

Nicolai Vallys er ny mand i Brøndby-trøjen, men det er ikke mere end et par måneder siden, at kantspilleren i et interview fortalte om sin kærlighed til FCK og Parken

Som fodboldspiller skal man passe på, når man udtaler sig om andre klubber.

For det kan hurtigt give bagslag.

Én, der formentlig har lært den lektie nu, er Brøndbys nyindkøb Nicolai Vallys, der på transfervinduets sidste dag er skiftet i en stor handel fra Silkeborg til Vestegnen.

Tilbage i maj måned gav han nemlig et interview til Discovery, hvor han talte yderst varmt om det stadion, der ligger en lille halv times kørsel fra Brøndby Stadion - Parken. Et sted, han selv er kommet som dreng.

Derfor er det også noget, som Vallys allerede i pressemeddelelsen på Brøndbys hjemmeside gør opmærksom på:

- Og nej, jeg har ikke stået på Sydsiden som barn, nærmest tværtimod, men jeg er en voksen mand, og skiftet til Brøndby IF er et kæmpe skridt i min karriere. Et skridt, jeg er utrolig stolt af, og en mulighed jeg er ydmyg over at få, udtaler Brøndbys nye nummer 7.

I det omtalte interview, der er optaget tilbage i maj måned, bliver Vallys i første omgang spurgt til, hvilket stadtion der er Superligaens bedste.

- Parken. Det er bare noget specielt. Jeg har stået derinde på Sektion 12, og lige pludselig løber man og spiller derinde. Og så er det jo bare kæmpestort, når man kommer derind og kigger på banen og kigger op. Jeg synes bare, det er et helt særligt sted, lyder det fra Vallys.

Derefter bliver han spurgt til, hvem der har Superligaens bedste fans. Og her falder valget også på Brøndbys største rival.

- Jeg må sige, at de gange jeg har været på Brøndby Stadion, er jeg godt nok blevet overvældet. Det var også der, jeg fik min debut, og det var sgu en vild oplevelse med Sydsiden. Så det er vildt, men jeg må nok sige FCK. Hehe. Den dobbeltdækker med Sektion 12 - både nedre og øvre - det var sgu vildt sidst, vi var der. Fyldt Parken, det er bare klasse!

Så er spørgsmålet bare, om Brøndby-fansene synes, at deres nye spillers udtalelser, er 'klasse'.