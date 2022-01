Uret tikker - Brøndby-topscorer ude af testkamp

Spekulationerne omkring Mikael Uhres fremtid er røget op i femte gear lørdag.

Brøndby-topscoreren er nemlig udeladt af de blå-gules kamptrup til testkampen mod Lyngby, der spilles først på eftermiddagen.

Mikael Uhre har trænet med i Brøndby hele ugen, men han dukkede ikke op, da truppen samledes til kampen.

Brøndby har offentliggjort truppen til kampen - uden Uhre.

Ekstra Bladet er til stede i Brøndby, hvor klubben oplyser, at de ingen kommentarer har til, hvorfor Uhre ikke er med i truppen.

Cheftræner Niels Frederiksen bedyrede tidligere i dag over for det uafhængige klubmedie 3point.dk, at han havde planer om at bruge samtlige kampklare spillere.

- Alle spillere, der er klar til at spille, skal vi have i gang, sagde han.

Brøndby-topscoreren har været genstand for mange spekulationer om klubskifter den seneste tid.

Han er netop gået ind i det sidste år af sin aftale med klubben, og det virker udelukket, at sportsdirektør Carsten V. Jensen vil være i stand til at forlænge aftalen.

Derfor er det nu, at Brøndby skal sælge, hvis det skal lykkes bare at få en acceptabel pris.

Uhre er kampklar, men spiller ikke. Foto: Jens Dresling

Det har ikke skortet på muligheder for Mikael Uhre, men Brøndby-angriberen har vist sig kræsen i forhold til destinationen.

Han har således ikke ønsket at gå efter pengene ved at rykke til eksempelvis Kina eller Mellemøsten, fordi det er uforeneligt med hans livssyn.

Heller ikke Mads Hermansen, Andrija Pavlovic, Anton Skipper, Tobias Børkeiet og Kevin Tshiembe er med til lørdagens testkamp.