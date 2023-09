Useriøst: Brøndby afviste store bud på stjerne

Superliga-klubben fra Vestegnen overvejede ikke et eneste sekund at sælge Nicolai Vallys

Mathias Kvistgaarden og Nicolai Vallys.

Det er navnene på de to varmeste salgsemner i Brøndby IF i øjeblikket. Og der har været bud efter sidstnævnte i løbet af transfervinduet.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger har Brøndby modtaget minimum to bud på 26-årige Nicolai Vallys.

Buddene kom fra henholdsvis Bundesligaen og Serie A i Tyskland og Italien.

Kilder fortæller til Ekstra Bladet, at der blev budt i omegnen af 39 millioner danske kroner i begge tilfælde.

Foto: Kenneth Meyer

Useriøse bud

De to bud mente Brøndby dog var useriøse, og de blev begge derfor afvist på stedet af klubben fra Vestegnen.

Dermed har Jesper Sørensen minimum sin midtbanestjerne til rådighed frem til vinter, hvor et nyt transfervindue begynder.

Og det er chefen på sidelinjen i Brøndby uden tvivl meget glad for.

Nicolai Vallys har nemlig været fremragende i denne Superliga-sæson, hvor han har scoret fem mål i seks kampe i skrivende stund.

Derfor er det heller ikke utænkeligt, at Carsten V. Jensen og kompagni som minimum vil have det samme for den tidligere Silkeborg-stjerne, som de kræver for Mathias Kvistgaarden.

Her har Ekstra Bladet tidligere kunnet løfte sløret for, at Brøndby kræver cirka 52 millioner kroner for den unge angriber. Det svarer til syv millioner euro.

Foto: Claus Bonnerup

Kan snart få landsholdsdebut

Selvom det ikke ender med et udenlandseventyr for Nicolai Vallys i denne omgang, er han højst sandsynligt alligevel godt tilfreds med tingenes tilstand.

Superliga-stjernen fra Vestegnen står muligvis over for sin debut på det danske landshold.

Tidligere på ugen udtog Kasper Hjulmand midtbanespilleren som erstatning for Mikkel Damsgaard, der døjer med en mindre skade.

Nicolai Vallys har lige nu kontrakt med fodboldklubben fra Vestegnen, der løber frem til sommeren 2026.

Købte ny spiller i Holland

Brøndbys tilhængere må ligeledes være glade for, at en af holdets bedste spillere ikke smutter i denne omgang.

Og de kunne også glæde sig over en forstærkning til truppen fredag, som var transfervinduets sidste dag.

Superliga-klubben købte nemlig den tidligere Ajax-profil Sean Klaiber i FC Utrecht i Holland få timer før, vinduet smækkede i.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger betalte Brøndby omkring ni millioner kroner for den 29-årige back.

Sean Klaiber kan få debut søndag eftermiddag, når Brøndby får besøg af Randers FC i Danmarks bedste fodboldrække.