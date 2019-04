Uskarpe Brøndby: Nu kommer vi fra baghjul

I tabellen er der 30 point til forskel på FC København og Brøndby. Det var ikke til at se på grønsværen, hvor Brøndby i lange perioder leverede en stærk indsats og satte titelbejlerne under stort pres.

Men bundlinjen efterlader Martin Retov & Co. med nul point og blot to uafgjorte kampe i tre slutspilskampe.

Pointmæssigt halter det for Brøndby i jagten på top-3.

Spillemæssigt er der til gengæld fremgang. Hany Mukhtar leverede sin bedste præstation længe. Den bedste i foråret, fordi han fandt hullerne mellem FCK-kæderne. Tyskeren kom også til mange afslutninger, men som resten af holdkammeraterne, ramte de for sjældent målet. Det var alt for få redninger, som Jesse Joronen præsterede mellem FCK-stængerne.

Simon Hedlund bragte Brøndby i front, men FCK endte med at trække det længste strå. Her er Hedlund i 'snak' med Peter Ankersen. Begge fik en advarsel efter den indbyrdes fight. Foto: Lars Poulsen.

I lange perioder formåede Brøndby også at presse gæsterne langt tilbage på banen. De havde bolden mest, men beslutsomheden på den sidste tredjedel af banen var ikke i højsædet. Specielt ikke på en dag, hvor normalt så træfsikre Kamil Wilczek slet ikke ramte topniveauet.

- Jeg er ærgerlig over, at vi ikke får noget ud af sådan en kamp. Vi brænder for mange chancer og skyder for meget forbi mål. Vi må erkende, vi mangler nogle spillere med selvtillid og den sidste tro på tingene. ’

- Robert Skov har ét skud på mål og banker den op i hjørnet. I sådan en situation må du bare acceptere, at det er højt niveau, sammenfatter Martin Retov.

På mange måder var der kynismen til forskel på de to mandskaber i et opgør, hvor FCK nu har vundet alle tre indbyrdes kampe mellem de to rivaler i denne sæson.

Nederlaget betød, at Brøndby dumper ned på femtepladsen, men stadig kun tre point fra målsætningen: Bronzemedaljerne.

- Nu er vi i en situation, hvor vi må acceptere, vi kommer fra baghjul. Vi skal til at vinde nogle fodboldkampe også mod de bedste hold, fastslår Brøndby-træneren.

