Vågn op Brøndby-fans: De solgte sjælen i 2013

Analyse: Hvis ikke Brøndby skal yderligere distanceres fra FCK og FCM, er en investor nødvendig – det er en naiv drøm at tro, at fans, frivillige og amatørafdeling kan gøre klubben konkurrencedygtig til toppen af Superligaen

Bevar værdierne: En ejer, flere klubber – ingen identitet!

Budskabet fra en gruppe Brøndby-fans var ikke til at misforstå, da Brøndbys U17-mandskab tirsdag tabte pokalfinalen 1-5 til FC Nordsjælland.

Et signal til Jan Bech Andersen om, han skal tænke sig rigtig godt om, hvem han trækker ind som medinvestor i Brøndby.

Spørgsmålet er højaktuelt, efter Ekstra Bladet har afsløret, at den amerikanske rigmand David Blitzer er topkandidat som investor på Vestegnen.

Når Brøndby-fansene taler om medindflydelse og medbestemmelse, skal de huske på, at Jan Bech Andersen reddede klubben fra konkurs. I 2013 var Brøndby tvunget til at ophæve aktieklasserne. Alternativet for ni år siden var en konkurs. Foto: Lars Poulsen.

Blitzer er en mand, der i forvejen er et velkendt ansigt i sportens verden via sine investeringer i Crystal Palace, Augsburg, Den Haag, AC Alcorcon samt i Philadelphia 76ers, New Jersey Devils, Pittsburgh Steelers og medejer af Real Salt Lake samt e-sports organisationen Dignitas.

David Blitzer har involveret sig i en række fodboldklubber rundt i Europa. Brøndby kan blive den næste, hvis Jan Bech Andersen vælger ham som samarbejdspartner. Foto: Julio Cortez/Ritzau Scanpix

David Blitzer er lige nu det varmeste navn på Vestegnen. Og det er også et navn, der – ifølge Ekstra Bladets oplysninger – er blevet vendt på bestyrelsesniveau. Men han er ikke den eneste, der lige nu kredser om Brøndby. En anden udenlandsk investor er også med i opløbskampen.

Når Brøndby-fans råber op om medindflydelse og medbestemmelse, skal de huske på, at Brøndby reelt solgte sin sjæl til fremmed kapital 3. april 2013, da aktieklasserne blev sammenlagt.

Og det var en nødvendig beslutning. For Jan Bech Andersen reddede Brøndby fra konkurs!

Han har siden investeret 275 mio. kr. i klubben de seneste ni år, hvor Brøndby har vundet én pokaltitel og et mesterskab.

Og i modsætning til for ni år siden står Brøndby i dag i en gunstig position, hvor klubben ejer Brøndby Stadion og samtidig er gældfri.

Uden Jan Bech Andersen havde Brøndby været et helt andet sted. Den tanke, skal Brøndby-fans have med, når de råber op og stiller krav.

Jan Bech Andersen reddede Brøndby, da han købte sig ind i i 2013. Siden har han brugt 275 mio. kr. på investeringer. En mulig medinvestor kommer til en klub, der er gældfri og ejer sit stadion. Ikke et dårligt udgangspunkt for et muligt salg. Foto: Lars Poulsen.

Deres drøm om en klub, hvor fans, frivillige og amatørafdeling har aktiemajoriteten, er ikke et realistisk scenarie i Danmark 2022, hvis Brøndby skal konkurrere på topniveau.

Fangrupperingen underskriver sig Brøndby Alpha og kæmper mod det, de kalder ’moderne fodbold’.

Det lyder alt sammen romantisk, men sat lidt på spidsen: Hvis Brøndby skal konkurrere med FC København og FC Midtjylland, er det naivt at tro, det kan ske uden tilførsel af kapital udefra.

Jan Bech Andersen har slået bremsen i. Han har indset, at der både skal tilføres viden og penge til Brøndby, hvis klubben skal flytte sig yderligere fremad.

Uden eksterne investorer kommer Brøndby ikke til at konkurrere på højeste niveau. Så forbliver klubben i et felt efter de bedste og i en enkelt sæson kan overraske, hvis alt på klaveret stemmer, som vi så i 2021.

Brøndby-fansene jublede 24. maj 2021, da klubben vandt den første titel i 16 år. Nu kan nye tider og en medinvestor være på vej i Brøndby. Foto: Lars Poulsen.

De med flest penge vinder på den lange bane. Sådan har fodboldvirkeligheden udviklet sig globalt, selv om det er langt fra de værdier, som Brøndby IF blev grundlagt på. Men toget kører, og hvis ikke Brøndby skal distanceres yderligere, skal der speedes op.

Ja, der er flere triste eksempler på uheldige ejerskaber rundt omkring i fodbold-Europa og fra den hjemlige andedam - Næstved, Fremad Amager, Esbjerg, Vejle og SønderjyskE.

Men der er vel også de gode historier, som også dukker op. De historier, hvor udenlandske ejerskaber har været en stor succes - FC Midtjylland, FC Nordsjælland, Liverpool og Chelsea.

Brøndby skal have tilført kapital, så klubben på øge budgetterne og dermed konkurrere med FCK og FCM på længere sigt. Foto: Lars Poulsen.

Hvis det bliver David Blitzer, så har han vel en stor interesse i at forsvare og understøtte den investering, han foretager i Brøndby. Manden er trods alt god for 1,3 milliarder dollar - 9,2 milliarder kroner!

Husk på: Brøndby Stadion er ikke bygget til at spille i de lavere rækker eller kæmpe om placeringer uden for medaljerækkerne.