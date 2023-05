Værste tidspunkt for Brøndby

Brøndby skal ud at finde en ny hovedsponsor.

Samarbejdet med Booztlet står til udløb efter sæsonen.

Og det er det mest uheldige tidspunkt at finde en ny hovedsponsor for Brøndby.

Mens der er uro, splittelse og frustrationer på fanscenen, skal klubben samtidig forsøge at finde en hovedsponsor, der står klar til at smide et stort millionbeløb i en ny aftale.

Hovedsponsoraftalen med Booztlet udløber i Bøndby efter sæsonen. Nu skal de finde en ny hovedsponsor. Foto: Tariq Mikkel Khan.

Booztlet trådte til som hovedsponsor i starten af 2021, da Arbejdernes Landsbank stoppede. Siden forlængede de samarbejdet frem til sommeren 2023.

Det er i øvrigt den tidligere direktør og bestyrelsesmedlem i Brøndby Hermann Haraldsson, der er direktør i Booztlet.

I tvivl om rejsens kurs

Men nu skal Brøndby på jagt på ny efter en ny hovedsponsor igen.

Og det er ikke det bedste tidspunkt at hente et stort millionbeløb, mener Reinholdt Schultz, direktør i Mannov, der er eksperter i kommunikation og markedsføring.

- Når du skal være hovedsponsor for et sportsbrand som Brøndby, handler det om, at du skal med på en rejse. Men jeg er meget i tvivl om, hvilken rejse man skal med på som fremtidig hovedsponsor i Brøndby.

Booztlet har været på Brøndby-trøjerne i flere år, men det slutter efter sæsonen. Nu skal Brøndby på sponsorjagt. Foto: Jens Dresling

- For Brøndbys brand er i sandhed udfordret i de her tider, mener Reinholdt Schultz, der uddyber:

- Brøndby har altid handlet om frivillighed og et stort fællesskab. Men der er lige nu et opgør med hele værdisættet, og derfor er Brøndby som sportsbrand lige nu udfordret og mindre attraktivt, påpeger han.

Thomas Badura, direktør for Sponsorpeople, er enig med Reinholdt Schultz i, at det aldrig er befordrende at gå i markedet for at jagte en hovedsponsor på et tidspunkt, hvor der er uro i baglandet.

- Som udgangspunkt har Brøndby et rigtig godt grundprodukt. Derfor handler det om klar og tydelig kommunikation.

- I fremtiden skal Brøndby nytænke flere platforme, så man på den måde bliver mere attraktiv for en hovedsponsor.

- I dag er det bare ikke nok kun at tilbyde eksponeringsdelen. En hovedsponsor skal have meget mere for at bide på krogen, forklarer Thomas Badura.

Mathias Kvistgaarden har været den helt store nydelse i foråret hos Brøndby. Han har udsigt til et nyt navn på spillertrøjen i næste sæson, fordi aftalen med Boozlet udløber. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix.

Codan satte for år tilbage helt nye standarder for, hvad man betaler for et fodboldsponsorat, med aftalen i Brøndby.

Forsikringskoncernen startede i 1992 og sluttede i 2008. Den sidste sponsoraftale, Codan indgik med Brøndby, havde en samlet årlig værdi på 13,5 mio. kr.

Det var en pris, hvor Codan ejede spillertrøjen på både front og ryg.

I dag deles hovedsponsoratet ofte op med en sponsor foran og på ryggen, fordi ingen virksomheder alene i forhold til Brøndby vil betale så store beløb. FC København er et særtilfælde, fordi man får i niveauet 15 mio. kr. fra Unibet.

Som Ekstra Bladet forstår det, har Booztlet betalt i niveauet fem-seks mio. kr. for hovedsponsoraftalen, mens NTG betaler i niveauet 2,5 mio. kr. for ryggen på spillertrøjerne i Brøndby

Aftalen med Booztlet er også hængt op på en bonusordning i forhold til de kampagner, som Booztlet kører. De kampagner kan udløse ekstra bonus til Brøndby.

Codan var i mange år sponsor for Brøndby. De sluttede med at betale 13,5 mio. kr. for hovedsponsoratet. Foto: Lars Krabbe.

Arbejdernes Landsbank var i en årrække hovedsponsor for Brøndby. Banken stoppede sit hovedsponsorat i 2020 og er nu det, der kaldes Business Partner i klubben

- Vi er meget tilfredse med den sponsoraftale, vi nu har med Brøndby. Vi har ingen planer om igen at blive hovedsponsor for Brøndby, siger Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør.

Ekstra Bladet har været i kontakt med Brøndby. Direktør Ole Palmå ønsker på nuværende tidspunkt ikke at kommentere hovedsponsor-situationen i klubben.