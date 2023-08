Vallys gør hele forskellen

Nicolai Vallys er flyvende og leverer på et højt niveau for Brøndby

Der er mange ting, der ikke fungerer optimalt for Brøndby her i starten af sæsonen, hvor klubben er kommet meget hakkende fra land i Superligaen.

Men én ting, der sidder lige i skabet, er Nicolai Vallys' start på sæsonen.

Den kunne ikke være mere perfekt.

Brøndby vandt 3-0 over Lyngby med en flyvende Nicolai Vallys, der scorede for fjerde kamp i træk. Foto: Kenneth Meyer

Fire kampe, fire scoringer og i lange perioder stærke præstationer på grønsværen.

Senest mod Lyngby scorede han og havde en meget afgørende fod med i endnu et mål i 3-0 sejren.

Netop Nicolai Vallys har i sommer været et stort fokuspunkt fra cheftræner Jesper Sørensen.

For han har ønsket at få langt mere ud af den offensive dynamo, der er en af Superligaens bedste teknikkere.

- Vallys er en komplet spiller. Han er en dygtig afslutter og en stærk gennembrudsspiller. Vi har ønsket at bringe ham tættere på modstanderens mål. Og det er lykkedes meget godt her i starten af sæsonen, siger Jesper Sørensen og uddyber:

Nicolai Vallys modtager hyldesten fra Sydsiden efter sin flotte scoring. Foto: Kenneth Meyer

- Vi har placeret ham lidt længere fremme, så han kan bruge de fleste af sine kræfter offensivt og fokusere på at komme i feltet og derved tættere på modstanderens mål, forklarer Brøndby-træneren, der er godt tilfreds med udbyttet af anstrengelserne i forhold til at få det optimale ud af Nicolai Vallys kvaliteter.

Personligt er Vallys meget tilfreds med starten på sæsonen, som lover godt for fremtiden på Vestegnen, hvor han nu er gået fra at være uønsket til elsket blandt fansene på Sydsiden.

Da han kom for et år siden, løb han aldrig lige bag målet for at blive hyldet. Han løb ud i siden. Men oven på 3-0 sejren over Lyngby hyldede Sydsiden ham for hans præstation på banen.

Han blev kaldt frem efter sejren, så hele tribunen viste sin kærlighed til ham.

Nicolai Vallys havde en afgørende fod med i 3-0 målet, som dog blev noteret som et selvmål. Vallys har været storspillende i første del af sæsonen for Brøndby. Foto: Kenneth Meyer

- Der var lidt i starten med fansene, men det har vi lagt bag os. Jeg føler, at jeg har et godt forhold til fansene, som har givet mig vanvittig meget kærlighed, siger Nicolai Vallys og forklarer lidt om den markante forvandling, der er sket.

- Vi har haft meget fokus på de ting, jeg er god til. Jeg skal mere i feltet for at afslutte, når bolden lander der. Og det er lykkedes rigtig godt her i starten af sæsonen, siger Nicolai Vallys, der nu går efter topscorertitlen i Superligaen.

- Ja, det vil jo være dumt at lade være, siger han med et skævt smil.

Nicolai Vallys’ flyvende start kan få gang i transferaktiviteten i sidste del af august. For mål og gode præstationer bliver bemærket ude i Europa.

Glæde og power. Nicolai Vallys har det hele efter en blændende start på sæsonen. Foto: Kenneth Meyer

Men det er ikke et område, som Vallys overhovedet bruger sin tid på.

- Jeg har udelukkende fokus på, at vi skal have vendt tingene i Brøndby. Transfervinduet fylder ingenting hos mig. Jeg har slet ikke talt med min agent om det, siger Brøndbys topscorer.

Hvis man kan tale om vitale kampe allerede efter fire spillerunder, så var Lyngby-kampen en af den slags, fordi Brøndby vil spille med helt i toppen af tabellen.

Og med rent bord til både FCK og FCN skulle Brøndby vinde for ikke at blive hægtet helt af.

- Skal vi være et tophold, skal vi spille som et tophold. Det gjorde vi mod Lyngby.

- Jeg er meget tilfreds med den sikkerhed, vi havde i vores boldomgang. Og så var det positivt at vi holdt Lyngby fra store chancer, siger Jesper Sørensen, der søndag kan se frem til en stor udfordring, når FC Midtjylland venter på udebane.