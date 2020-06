Stig Tøfting, Ekstra Bladets fodboldekspert, kan ikke se fornuften i, at Brøndby solgte de bedste og skærpede målsætningen

Målsætninger skal være realistiske og bygge på en vis form for fornuft.

Og lige præcis det var ikke tilfældet, da Brøndby i vinterpausen efter salgene af Hany Mukhtar, Dominik Kaiser og Kamil Wilczek sagde farvel til 27 ud af 37 efterårsmål og samtidig gik fra top-6 til top-3 ambitionen.

Det mener Ekstra Bladets fodboldekspert, Stig Tøfting.

- Det var en vanvittig udmelding fra Brøndby, da målsætningen blev opgraderet til top-3 ambitioner, siger han og slår fast:

- Det stritter jo i hver sin retning, når man sælger de bedste og samtidig skærper den sportslige målsætning. Der blev lagt et vanvittigt og urimeligt pres på Niels Frederiksen og spillerne, mener Ekstra Bladets fodboldekspert.

Tøffe er helt på linje med, at selvfølgelig skal der være ambitioner i en klub som Brøndby. Men for ham er det helt afgørende, at målsætningerne er realistiske. Og det var top-3 målet ikke på baggrund af de tre markante spillesalg.

- Jan Bech Andersen og Brøndby sagde farvel til 27 af 37 mål. Det skal koste et sted. Men så skærpede klubben målsætningen om top-3. Det var en udmelding, der strittede i den forkerte retning, mener Stig Tøfting. Foto: Lars Poulsen.

- Hvis Brøndby havde sagt top-4 havde der været mere fornuft bag målsætningen. Efter nulløsningen mod AGF har det endnu engang bekræftet mig i, at Brøndby ikke har kvaliteterne spillemæssigt til top-3.

- Se lige på Brøndby i foråret. Anthony Jung, der optræder enten som midtstopper eller vingback, er holdets topscorer med tre mål. De har scoret ti mål i syv forårskampe. Det er tydeligt for enhver, at de slider med at finde løsningerne offensivt, påpeger han.

Brøndby har i foråret vundet tre, tabt to og spillet to uafgjorte. Men ikke nok med holdet savner offensive angrebsprofiler, så er der heller ikke længere en skudtrussel fra distancen.

- Når du spiller med mange unge spillere, som Brøndby er begyndt på, får du svingende præstationer. Det er helt indlysende.

- Det er kun i FC Nordsjælland, at den regel åbenbart ikke eksisterer. Her præsterer de unge konstant på et meget højt niveau, pointerer han.

Ugens optur - Esbjerg:

Det var sidste udkald for Vestjyderne, men Troels Bech-effekten gav udbytte. Nu har Esbjerg kontakt til Hobro og mulighed for at komme op på den plads, der ikke udløser direkte nedrykning.

Men ugen har også budt på stor optur til SønderjyskE, der er i pokalfinalen og nu lugter direkte redning efter afstanden til Lyngby kun er to point.

Ugens nedtur - Lyngby:

Det store udebanekompleks kan ende med at koste dem livet i Superligaen. Og så er de altså forårets dårligste hold. Én sejr, én uafgjort og fem nederlag. 3-15 er målscoren. De skal stramme sig an. Ellers ryger de ud.

