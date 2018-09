Vanvittigt drama i Brøndby: Drømmemål og rødt chok

BRØNDBY (Ekstra Bladet): For tre en halv måned siden smed Brøndby mesterskabet i egen hule mod FC Midtjylland. Det nederlag gjorde ondt på Vestegnen.

Søndag formåede Brøndby ikke at få revanche og oprejsning trods to føringer og spildominans. 2-2 blev opgøret, hvor FC Midtjylland udlignede i undertal efter en - dødbold.

De 14.211 tilskuere på Brøndby Stadion fik set, at Brøndby i lange perioder var bedst, men ikke evnede at lukke opgøret, selv om de skabte flest chancer.

Det lignede ellers en Brøndby-sejr, da Nikolai Laursen scorede og siden Mayron George blev udvist efter to tåbelige advarsler for brok.

FCM-spilleren fik de to gule kort indenfor samme spilleminut, fordi han brokkede sig over Jakob Kehlets kendelser.

En tåbelig opførsel af FCM-spilleren, der dermed svigtede kammeraterne de sidste 20 minutter af opgøret.

Udvisningen betød, at FCM måtte lave om og nøjes med én udpræget angriber. Men som så ofte før har mestrene et farligt våben på dødbolde. Kian Hansen serverede et langt indkast i panden på Erik Sviatchenko, der udlignede tæt under mål.

Forud for den scoring havde Nikolai Laursen vist sig frem. Den 20-årige angriber gav nyt håb, tro og forventning om noget stort på Vestegnen.

Den uortodokse angriber voldte i lange perioder FCM-forsvaret problemer. Han er et frisk pust i Brøndby-angrebet, fordi han er meget bevægelig og med et stort gå-på-mod.

Scoringen fra ham var den første i tre år og fire måneder for Brøndby. Dengang scorede han faktisk i en alder af 17 år i sin superligadebut, før han måneder senere blev solgt til PSV Eindhoven.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

Brøndby dominerede

61 midtjyske havde købt billet til opgøret, hvor de kunne konstatere, at Jess Thorup måtte lave om i sin startformation kort før kampstart, fordi Tim Sparv fik en forstrækning i læggen under opvarmningen. Det gav plads til store, stærke Ayo Okosun centralt ved siden af Jakob Poulsen.

Det gav lidt udfordringer for de to midtbanespillere, der i perioder – specielt før pausen – havde svært ved at fange Hany Mukhtar.

Brøndby-kreatøren var dygtig til at finde hullerne mellem forsvaret og midtbanen hos midtjyderne.

Det hjalp også på Brøndby-offensiven, at Simon Tibbling var meget dynamisk og hårdtarbejdende. Den flittige og energiske svensker leverede en storslået indsats og fik bevist, at hjertet banker hårdt for Brøndby-trøjen.

I lange perioder før pausen dominerede Brøndby. Alexander Zorniger havde sendt Dominik Kaiser ned på den defensive midtbane, mens han samtidig forsøgte sig med unge Nikolai Laursen i front.

Valget af Laursen skulle vise sig at være en klog beslutning. Den ivrige og bevægelige angriber fungerede fint i samspillet med Kamil Wilczek.

Han gav også FCM-bagkæden visse udfordringer. Om end han fik bolden lidt heldigt med sig, lagde han op til Brøndbys føringsmål. I feltet spillede han Hany Mukhtar, der scorede sin første sæsontræffer.

Brøndby dominerede før pausen. De var farligst og i flere situationer tæt på yderligere scoringer. Specielt Johan Larsson og Hany Mukhtar leverede store afbrændere tæt under mål.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Foto: Lars Poulsen

Kanonmål

FC Midtjylland fik udlignet efter en lidt tilfældig situation. Hverken Benedickt Röcker eller Dominik Kaiser fik fat i Mayron George, der trak ind fra venstre og afsluttede med fra 25 meter venstrebenet.

En elegant spark, der sneg sig som et projektil mod målhjørnet og helt uden for Marvin Schwäbes rækkevidde.

Efter udligningen havde mestrene fra FC Midtjylland en god periode, hvor Marc Dal Hende slet ikke fik ram på bolden tæt under mål ved bageste stolpe.

Med 2-2 fik FC Midtjylland maksimalt udbytte, når man tager i betragtning, at holdet spillet en lang periode mod slutningen med kun to mand. Efter landsholdspausen venter FCK.

