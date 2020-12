VAR-drama: Brøndby ryger til tops

BRØNDBY (Ekstra Bladet): Brøndby stryger til tops i Superligaen!

2-1 sejren giver Niels Frederiksens tropper Superligaens førsteplads til mandag aften, hvor FC Midtjylland kan tilbageerobre den, hvis de får point mod OB.

Sejren til hjemmeholdet var fortjent. Det var Brøndby, der udfordrede og jagtede sejren over alle 90 minutter.

Mikael Uhre scorede til 1-0 før pausen og levede en god indsats i 2-1 sejren over SønderjyskE. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix.

Gennem hele anden halvleg pressede hjemmeholdet på. Andreas Bruus var i starten af halvlegen tæt på scoring, men afslutningen blev reddet på mållinjen af Stefan Gartenmann.

Indskiftede Anis Ben Slimane blev matchvinder med scoringen mod slutningen af opgøret efter et fremragende samarbejde med Jesper Lindstrøm.

Lindstrøm spillede bolden bagud i feltet til Anis Ben Slimane, der scorede for første gang på Brøndby Stadion.

Det blev lidt af et VAR-drama, der udspillede sig før pausen, hvor to kendelser endte med at gå imod Brøndby.

Lasse Vigen var toneangivende hos Brøndby, hvor også Jesper Lindstrøm og Andreas Maxsø leverede solide præstationer.

Glen Riddersholms mandskab var ikke kommet til Brøndby for at udfordre hjemmeholdet. De stod ofte med en fem mands bagkæde for at forsvare sig dybt. Og så satsede de på hurtige omstillinger, der sjældent førte til noget særligt.

Brøndby-dominans

Selv om Brøndby måske ikke skabte mange store, åbne målchancer, så var de i kontrol før pausen.

Det gav en god ballast, da Mikael Uhre bragte Brøndby i front efter en halv times spil.

Josip Radosevic sendte Simon Hedlund afsted i venstre side. Svenskeren blev slet ikke presset af en passiv Stefan Gartenmann, der slet ikke fik blokeret indlægget fra Brøndby-spilleren.

Bagfra kom Mikael Uhre bragende og scorede fladt midt i målet bag Thomas Lawrence, der havde smidt sig til venstre.

Anders K. Jacobsen udlignede til 1-1 på et VAR straffespark. Han var heldig med, at bolden gik i mål bag Marvin Schwäbe. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Til helvede med VAR

Det lignede en pauseføring til hjemmeholdet, men så spillede VAR en hovedrolle.

Et indlæg havnede bag i feltet, hvor Mikael Uhre og Marc Dal Hende var i nærkamp. Dommer Peter Kjærsgaard dømte målspark, men episoden blev gennemset af VAR, der beordrede Kjærsgaard til skærmen for at gense episoden.

Her viste billederne, at Mikael Uhres albue rammer Marc Dal Hende. Derfor blev der dømt straffespark.

Anders K. Jacobsen scorede fra pletten. Men han var heldig, fordi bolden røg mellem benene på Marvin Schwäbe.

Fra sidelinjen lagde Niels Frederiksen ikke skjul på sine frustrationer med kendelsen: Til helvede med VAR, råbte Brøndby-træneren nede fra sidelinjen.

VAR gik også mod Brøndby kort før pausen, da en episode blev tjekket for straffespark, fordi det så ud til, at en SønderjyskE-spiller havde haft hånd på bolden.

