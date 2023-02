Var fanget i corona-helvede: - Alt var kaos

Brøndbys nye nordmand, Håkon Evjen, kæmpede med at få det til at fungere i hollandsk fodbold, hvor corona-situationen tog rigtig hårdt på ham

Det hele tegnede så lyst for Håkon Evjen, da han i en alder af 19 skiftede Bodø/Glimt ud med hollandske AZ Alkmaar.

Forinden var han blevet kåret til årets unge spiller i norsk fodbold, og nu var han klar til at tage næste skridt i karrieren.

Men bedst som han var flyttet, ramte corona. Med ét var den yderst sociale nordmand pludselig mutters alene i et nyt land.

Brøndby har ifølge Ekstra Bladets oplysninger betalt omkring 14 millioner kroner for Håkon Evjen. Foto: Anthon Unger

Det blev derfor begyndelsen på et par svære år.

- De første to år var virkelig hårde på grund af corona. Alt var kaos. Jeg var alene, jeg kunne ikke gå ud, jeg kunne ikke få besøg af familien. Det var virkelig ikke nogle fede år, fortæller Brøndbys nyindkøb til Ekstra Bladet midt i den portugisiske sol.

- Jeg kunne ikke gøre noget. Der skete ingenting. Det var så kedeligt. Jeg sad derhjemme, tog til træning, tog hjem igen, spiste. Det var det. Hver eneste dag var den samme. Det var trist.

Håkon følte derfor også, at den svære corona-situation endte med at få stor indflydelse på præstationerne på banen.

22-årige Håkon Evjen har tidligere i karrieren afvist et tilbud fra selveste Manchester City. Foto: Anthon Unger

- Jeg følte også, det smittede af på mit spil. For hvis du ikke spiller med glæde og passion, så bliver det ikke det samme.

Heldigvis blev to svære år erstattet med et langt bedre et af slagsen, da corona var et overstået kapitel, og nu glæder han sig til at bevise sit værd på Vestegnen.

- Det sidste år var meget bedre. Jeg trivedes bedre og spillede bedre. Det gik egentlig godt, men så bød chancen sig med Brøndby, og så tog jeg den.

Håkon Evjen har skrevet under på en kontrakt med Brøndby frem til sommeren 2027.