Var tæt på coronasyg Kahlenberg: - Skænkede det ikke en tanke

I lørdags medvirkede coronasmittede Thomas Kahlenberg i en podcast - men her var der ingen tegn på, at Brøndbylegenden var syg, fortæller en af værterne

Fodboldklubben Brøndby er på den anden ende i disse dage. Det skyldes klublegenden Thomas Kahlenberg, der med sig hjem fra en tur til Amsterdam tog coronavirussen med sig.

Kahlenberg var til stede på Brøndby Stadion søndag til kampen mod Lyngby, hvor han var i kontakt med flere fra klubben, der derfor har sendt 13 medarbejdere i karantæne

Men de er ikke de eneste. For dagen inden kampen deltog Thomas Kahlenberg i en podcast for BrøndbyLyd. Det gjorde ham sammen med redaktør Nanna Møller Karlsen og forfatter Simon Ankjærgaard, der nu også er i hjemmekarantæne efter tre kvarters samtale om klubbens dna og talentudvikling med efterfølgende håndtryk i fanzonen.

Men der var ikke noget ved Kahlenbergs optræden, der fik Simon Ankjærgaard til at løfte brynene og tænke på sygdom.

- Overhovedet ikke. Jeg skænkede det ikke en tanke. Han lyder som alle os andre - lidt vinter-slidt hist og her. Men der var ingen symptomer og tegn på, at han havde det skidt overhovedet, siger Simon Ankjærgaard til Ekstra Bladet.

Forfatteren Simon Ankjærgaard er nu også i hjemmekarantæne efter mødet med Thomas Kahlenberg. PR-foto

Han har siden onsdag været isoleret i sit hjem, men mærker ikke til nogen symptomer - og han er heller ikke blevet testet af sundhedspersonale.

- Nej, det er jeg ikke. Jeg skal tage temperatur to gange i døgnet, og jeg bliver ringet op hver dag af en nede fra, jeg tror, det hedder infektionsmedicinsk klinik i Roskilde eller Hvidovre. Og så skal jeg være opmærksom på, om jeg udvikler symptomer: feber, hoste, ondt i hovedet og maven. Og jeg har ingen symptomer og har ikke haft det siden.

- Så det er bare 11 dage - forhåbentlig - der skal slås ihjel, siger Simon Ankjærgaard.

Lige nu opholder han sig i hjemmet med sin hustru og sin yngste søn, der alle trykkede Kahlenberg i hånden. Til gengæld kommer han til at leve på afstand af sine andre børn.

- Det værste i alt det her er, at vi har tre andre børn, som vi ikke kan have fysisk kontakt med. De to af dem bor hos deres mor og ellers passer bedsteforældre. Vi er heldigt stillet med den nye teknik, at vi kan facetime og chatte, så i det store billede er det til at overleve.

- Jeg tager selvfølgelig myndighedernes anvisninger alvorligt, men jeg er ikke gået i panik. Jeg bevarer min sunde fornuft, og vi mærker efter, om vi får symptomer, så vi skal kontakte hospitalet, siger Simon Ankjærgaard.

Hvis han ellers holder sig symptomfri, kan han igen bevæge sig frit 15. marts.

