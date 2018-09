Vennen afslører: Juve-stjerne holder med Brøndby

Brøndby omtaler sig gerne som hele Danmarks hold, men klubben fra Vestegnen har også fans uden for landets grænser.

I Torino sidder en tysker og holder med Brøndby, og der er ikke tale om hvilken som helst tysker.

Det er såmænd Juventus-spilleren Emre Can, der krydser fingre for de blågule, når de går på banen. Det fortæller Cans gode ven Besar Halimi, der netop er vendt tilbage til sidste sæsons sølvvindere.

- Han er en af mine tætteste venner, så han kender selvfølgelig til Brøndby. Han så nogle Brøndby-kampe sidste år.

- Han har selvfølgelig sine egne kampe, som han skal spille og forberede sig til, men når han har tid, ser han os gerne spille, siger Besar Halimi i et interview med Brøndby-mediet 3point.dk.

Den tidligere Mainz spiller voksede op med Emre Can i Frankfurt og kalder ham for en af sine tætteste venner.

Den tyske landsholdsspiller havde håbet at kunne gratulere sin barndomsven med et dansk mesterskab, men Brøndby smed som bekendt guldet i Horsens, og Can var langtfra tilfreds med sin kammerat og sin danske favoritklub.

- Han var også ‘pissed’ efter sidste sæson, både på mig og Brøndby, over, at vi ikke vandt mesterskabet. Men han var glad for, at vi vandt pokaltitlen.

– Han har sagt til mig, at han gerne vil komme på stadion en dag, men vi må se, om det kan hænge sammen, siger Besar Halimi til 3point.dk.

24-årige Emre Can, der har spillet 20 kampe for Tyskland, skiftede før denne sæson til Juventus fra Liverpool.

